Разработчик рассказал о стоимости робота "Федора"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Стоимость робота-андроида, аналогичного недавно слетавшему на Международную космическую станцию "Федору", составляет порядка 30 миллионов рублей, рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.
"Если говорить в целом о стоимости робота… больше чем 20 миллионов рублей, больше чем 30 миллионов рублей", - сказал он в видеоролике, размещенном на youtube-канале "PRO роботов".
При этом Дудоров отметил, что указанная сумма касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, предназначенного под определенные задачи, причем в стоимость входит и его программирование.
Разработчик подчеркнул, что речь идет именно о одном экземпляре робота. Он отметил, что разработка робота велась на средства Фонда перспективных исследований в рамках проекта "Спасатель", но не сообщил, сколько именно средств было вложено, уточнив лишь, что объем финансирования был "в общем небольшой".