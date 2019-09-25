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РИА Новости

Разработчик рассказал о стоимости робота "Федора"

20:46 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРобот Федор в спускаемом аппарате космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"
Робот Федор в спускаемом аппарате космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Робот Федор в спускаемом аппарате космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия". Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Стоимость робота-андроида, аналогичного недавно слетавшему на Международную космическую станцию "Федору", составляет порядка 30 миллионов рублей, рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.
"Если говорить в целом о стоимости робота… больше чем 20 миллионов рублей, больше чем 30 миллионов рублей", - сказал он в видеоролике, размещенном на youtube-канале "PRO роботов".
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Разработчик сообщил, что "Федор" станет "отцом" отряду роботов-космонавтов
При этом Дудоров отметил, что указанная сумма касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, предназначенного под определенные задачи, причем в стоимость входит и его программирование.
Разработчик подчеркнул, что речь идет именно о одном экземпляре робота. Он отметил, что разработка робота велась на средства Фонда перспективных исследований в рамках проекта "Спасатель", но не сообщил, сколько именно средств было вложено, уточнив лишь, что объем финансирования был "в общем небольшой".
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияРоссияТехнологииРИА Наука
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