Разработчик рассказал о стоимости робота "Федора"

При этом Дудоров отметил, что указанная сумма касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, предназначенного под определенные задачи, причем в стоимость входит и его программирование.

Разработчик подчеркнул, что речь идет именно о одном экземпляре робота. Он отметил, что разработка робота велась на средства Фонда перспективных исследований в рамках проекта "Спасатель", но не сообщил, сколько именно средств было вложено, уточнив лишь, что объем финансирования был "в общем небольшой".