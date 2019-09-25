Терпение Тегерана в вопросе СВПД имеет пределы, заявил Роухани

"Мы по-прежнему остаемся в Совместном всеобъемлющем плане действий, основываясь на своих обязательствах, но терпение Ирана имеет границы", - сказал Роухани, выступая на 74-ой сессии ГА ООН.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.