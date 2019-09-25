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РИА Новости

Терпение Тегерана в вопросе СВПД имеет пределы, заявил Роухани

19:37 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ООН, 25 сен – РИА Новости. Тегеран по-прежнему привержен ядерной сделке, однако терпение страны имеет пределы, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы по-прежнему остаемся в Совместном всеобъемлющем плане действий, основываясь на своих обязательствах, но терпение Ирана имеет границы", - сказал Роухани, выступая на 74-ой сессии ГА ООН.
Его слова прозвучали после третьего этапа сокращения Тегераном ядерных обязательств в рамках соглашения, к которому Иран приступил в начале сентября.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиООНИранСШАВ мире
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