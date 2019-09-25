Лавров назвал условия соблюдения Россией моратория на ядерные испытания

"С 1991 года Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания. За это время мы не произвели ни одного ядерного взрыва. Намерены и впредь соблюдать этот мораторий, при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы", - сказал Лавров, выступая на 11-ой Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.