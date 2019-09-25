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РИА Новости

Лавров назвал условия соблюдения Россией моратория на ядерные испытания

19:33 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные ядерные державы также будут его соблюдать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С 1991 года Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания. За это время мы не произвели ни одного ядерного взрыва. Намерены и впредь соблюдать этот мораторий, при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы", - сказал Лавров, выступая на 11-ой Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
При этом министр отметил, что "добровольный мораторий на испытания, при всей значимости этой меры, не может компенсировать нерешенность главной задачи - обеспечения вступления договора в силу".
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