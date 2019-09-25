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РИА Новости

В Испании полиция обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей

19:06 25.09.2019
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 25 сен – РИА Новости. Национальная полиция Испании провела крупномасштабную операцию, в ходе которой была обезврежена группировка, занимавшаяся наркоторговлей и отмыванием денег, сообщили в ведомстве.
К операции, которая проводилась в Аликанте, Валенсии, Мадриде и Барселоне, были привлечены сто сотрудников правопорядка, проведены тринадцать обысков. Изъяты 600 тысяч евро наличных, спрятанные в тайниках в различных домах. Наложен арест на 600 банковских счетов, обнаружены 300 объектов собственности, стоимость которых оценивается более чем в 20 миллионов евро, говорится в сообщении Национальной полиции.
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Задержанные подозреваются в операциях по отмыванию денег на сумму более семи миллионов евро.
Количество задержанных и их национальности не сообщаются.
В ведомстве уточнили, что перевозка наркотиков осуществлялась в страны ЕС.
В расследовании принимали участие Europol, правоохранительные органы Колумбии, Португалии, Швеции, Румынии, Франции и Великобритании.
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