В Испании полиция обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей

МАДРИД, 25 сен – РИА Новости. Национальная полиция Испании провела крупномасштабную операцию, в ходе которой была обезврежена группировка, занимавшаяся наркоторговлей и отмыванием денег, сообщили в ведомстве.

К операции, которая проводилась в Аликанте, Валенсии, Мадриде и Барселоне, были привлечены сто сотрудников правопорядка, проведены тринадцать обысков. Изъяты 600 тысяч евро наличных, спрятанные в тайниках в различных домах. Наложен арест на 600 банковских счетов, обнаружены 300 объектов собственности, стоимость которых оценивается более чем в 20 миллионов евро, говорится в сообщении Национальной полиции.

Задержанные подозреваются в операциях по отмыванию денег на сумму более семи миллионов евро.

Количество задержанных и их национальности не сообщаются.

В ведомстве уточнили, что перевозка наркотиков осуществлялась в страны ЕС.