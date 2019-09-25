Трамп обсудил Иран на встречах с Макроном и Меркель на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

ООН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил Иран на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли.

На встрече с Меркель обсуждалось "агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана", а с Макроном - "ответ на все более угрожающее поведение Ирана", сообщил Гидли.

Также, по его словам, с Меркель обсуждался конфликт в Ливии. Трамп заявил канцлеру Германии о необходимости диверсификации энергопоставок в Европе, под которой США понимают прежде всего сокращение поставок энергоносителей из России. Трамп также призвал Меркель повысить оборонные расходы.