Трамп обсудил Иран на встречах с Макроном и Меркель на полях ГА ООН

ООН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил Иран на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли.
На встрече с Меркель обсуждалось "агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана", а с Макроном - "ответ на все более угрожающее поведение Ирана", сообщил Гидли.
Также, по его словам, с Меркель обсуждался конфликт в Ливии. Трамп заявил канцлеру Германии о необходимости диверсификации энергопоставок в Европе, под которой США понимают прежде всего сокращение поставок энергоносителей из России. Трамп также призвал Меркель повысить оборонные расходы.
В разговоре с Макроном Трамп подчеркнул необходимость снизить барьеры на пути торговли, а также обсудил предложенный Францией налог на интернет-сервисы, против которого резко выступают США.