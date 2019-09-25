Иран не потерпит провокационных вторжений иностранных сил, заявил Роухани

ООН, 25 сен – РИА Новости. Иран не потерпит провокационных вторжений иностранных сил, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы не потерпим провокационные вторжения иностранцев ", - сказал он на 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Роухани добавил, что Иран "решительно и мощно ответит на любые нарушения" его территориальной целостности или угрозы безопасности.
"Вот послание иранского народа: давайте инвестировать в надежду на лучшее будущее, чем в войну и насилие. Давайте вернемся к справедливости, миру, закону, выполнению обязательств, обещаниям и в конечном итоге за стол переговоров", - добавил он.