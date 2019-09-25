Президент Ирака заявил о масштабном проекте восстановления страны

КАИР, 25 сен - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о масштабном проекте по восстановлению инфраструктуры страны, разрушенной в результате долгих лет войны.

"Иракское правительство утвердило несколько дней назад законопроект о создании совета по восстановлению страны. Мы надеемся, что этот закон будет одобрен парламентом", - сказал иракский президент.

По его словам, этот совет займется вопросами восстановления крупных инфраструктурных объектов Ирака с участием государства, а также иракского и иностранного частного сектора.

Салех добавил, что этот закон должен обеспечить законодательную базу для инвестиций, что позволит гарантировать иракцам предоставление госуслуг и даст возможность создать новые рабочие места.

"Мы стремимся превратить нашу страну из арены насилия в экономический узел региона", - сказал иракский президент.