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РИА Новости

Президент Ирака заявил о масштабном проекте восстановления страны

18:02 25.09.2019
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© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS
КАИР, 25 сен - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о масштабном проекте по восстановлению инфраструктуры страны, разрушенной в результате долгих лет войны.
"Иракское правительство утвердило несколько дней назад законопроект о создании совета по восстановлению страны. Мы надеемся, что этот закон будет одобрен парламентом", - сказал иракский президент.
По его словам, этот совет займется вопросами восстановления крупных инфраструктурных объектов Ирака с участием государства, а также иракского и иностранного частного сектора.
Салех добавил, что этот закон должен обеспечить законодательную базу для инвестиций, что позволит гарантировать иракцам предоставление госуслуг и даст возможность создать новые рабочие места.
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Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник и продлится до 30 сентября.
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Бархам СалехГенеральная Ассамблея ООНИракООНВ мире
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