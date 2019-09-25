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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Шанхае начался третий Китайско-российский диалог об инновациях

17:52 25.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Шанхае 25-26 сентября пройдет 3-й Китайско-российский диалог об инновациях. Инициаторами выступили министерство науки и техники КНР и министерство экономического развития России.
На форуме пройдут финал китайско-российского конкурса инновационного предпринимательства и симпозиум по вопросам искусственного интеллекта, состоятся доклады на актуальные темы новаторства.
Ежегодная встреча становится важной платформой двустороннего сотрудничества, способствующей сближения соответствующей политики и стратегии двух стран. Идёт рассмотрение горячих вопросов в ключевых областях, поиск оптимальных подходов для их решения, создание надежного канала общения между правительственными, научно-исследовательскими, предпринимательскими и инвестиционными кругами, оказание содействия взаимопроникающему развитию научно-технического и инновационного сотрудничества между двумя странами.
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