В Шанхае начался третий Китайско-российский диалог об инновациях

. В Шанхае 25-26 сентября пройдет 3-й Китайско-российский диалог об инновациях. Инициаторами выступили министерство науки и техники КНР и министерство экономического развития России.

На форуме пройдут финал китайско-российского конкурса инновационного предпринимательства и симпозиум по вопросам искусственного интеллекта, состоятся доклады на актуальные темы новаторства.

Ежегодная встреча становится важной платформой двустороннего сотрудничества, способствующей сближения соответствующей политики и стратегии двух стран. Идёт рассмотрение горячих вопросов в ключевых областях, поиск оптимальных подходов для их решения, создание надежного канала общения между правительственными, научно-исследовательскими, предпринимательскими и инвестиционными кругами, оказание содействия взаимопроникающему развитию научно-технического и инновационного сотрудничества между двумя странами.