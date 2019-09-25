Посол РФ в КНР назвал отношения двух стран образцом стабильности

МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Образцом стабильности, равноправия и конструктивности назвал китайско-российские отношения посол РФ в КНР Андрей Денисов 25 сентября на выставке "Великий путь, блистательные достижения: 70-ая годовщина КНР". ". Образцом стабильности, равноправия и конструктивности назвал китайско-российские отношения посол РФ в КНР Андрей Денисов 25 сентября на выставке "Великий путь, блистательные достижения: 70-ая годовщина КНР".

"Для меня, человека старшего поколения, это путешествие по моей собственной жизни. Этот путь распадается на две части: то, что до моего приезда в Китай, и то, что после. Обе они одинаково интересны. Я очень люблю историю, поэтому мне очень интересно смотреть старые фотографии и старые архивные документы. Некоторые вещи напоминают мне то, что уже видел 30-40 лет тому назад. Это поражает воображение. Я ведь вспомнил старый Китай. Могу оценить, насколько он изменился за эти годы", - рассказал дипломат.

По его словам, китайско-российские отношения являются хорошим примером для всего мира, как нужно выстраивать отношения между странами.