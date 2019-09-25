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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посол РФ в КНР назвал отношения двух стран образцом стабильности

17:50 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Образцом стабильности, равноправия и конструктивности назвал китайско-российские отношения посол РФ в КНР Андрей Денисов 25 сентября на выставке "Великий путь, блистательные достижения: 70-ая годовщина КНР".
"Для меня, человека старшего поколения, это путешествие по моей собственной жизни. Этот путь распадается на две части: то, что до моего приезда в Китай, и то, что после. Обе они одинаково интересны. Я очень люблю историю, поэтому мне очень интересно смотреть старые фотографии и старые архивные документы. Некоторые вещи напоминают мне то, что уже видел 30-40 лет тому назад. Это поражает воображение. Я ведь вспомнил старый Китай. Могу оценить, насколько он изменился за эти годы", - рассказал дипломат.
По его словам, китайско-российские отношения являются хорошим примером для всего мира, как нужно выстраивать отношения между странами.
"Мы за это время, особенно за последние несколько лет, создали очень сильную базу. И на этой базе будем развивать отношения дальше. Надо перестроить структуру нашей торговли и повысить в ней долю инновационных продуктов. Конечно, мы очень ценим взаимодействие между руководителями наших государств. У нас действует целый механизм, регулирующий развитие наших отношений. Уверены в том, что мы дальше будем развивать отношения более динамично на пользу обеим сторонам и всему миру. Китайско-российские отношения –хороший пример для всего мира, как нужно выстраивать отношения между крупными странами", - отметил Денисов
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