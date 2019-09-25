Север Афганистана рискует стать новым плацдармом для ИГ*, заявил Лавров

ООН, 25 сен - РИА Новости. Север Афганистана может превратиться в новый плацдарм для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в России), заявил, выступая в Совбезе ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Север Афганистана рискует превратиться в новый плацдарм для международных террористических организаций во главе с ИГИЛ*. Это требует соответствующего внешнего содействия Афганистану в преодолении этих угроз и вызовов", - сказал Лавров.

По его словам, ни один план по развитию экономического взаимодействия Центральной Азии с Афганистаном не может быть выполнен без адекватного реагирования на исходящие из этого государства угрозы.