В Перми начали проверку возможного насилия над заключенным в колонии

Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН

ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники управления государственной федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Пермскому краю начали служебную проверку по вероятному избиению и изнасилованию одного из заключенных исправительной колонии номер 9 города Соликамска, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Во вторник основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин написал на своей странице в Facebook о том, что в колонии строгого режима в городе Соликамске Пермского края заключенные избили другого осужденного и надругались над ним "по указанию оперативников". В подтверждение Осечкин опубликовал видеозапись со сценами сексуального насилия, сделанной, по предположению правозащитника, сотрудником ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю.

Как утверждает Осечкин, преступление было совершено в минувшую субботу.

"В связи с этим ГУФСИН России по Пермскому краю назначена служебная проверка, результаты которой будут направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В региональном управлении ФСИН также добавили, что для проведения проверки в учреждение выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России.

"На период служебной проверки никакую другую информацию не предоставляем", - подчеркнули в пресс-службе пермского ФСИН.