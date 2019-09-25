В Перми начали проверку возможного насилия над заключенным в колонии

ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники управления государственной федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Пермскому краю начали служебную проверку по вероятному избиению и изнасилованию одного из заключенных исправительной колонии номер 9 города Соликамска, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Во вторник основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин написал на своей странице в Facebook о том, что в колонии строгого режима в городе Соликамске Пермского края заключенные избили другого осужденного и надругались над ним "по указанию оперативников". В подтверждение Осечкин опубликовал видеозапись со сценами сексуального насилия, сделанной, по предположению правозащитника, сотрудником ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю.
Как утверждает Осечкин, преступление было совершено в минувшую субботу.
"В связи с этим ГУФСИН России по Пермскому краю назначена служебная проверка, результаты которой будут направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В региональном управлении ФСИН также добавили, что для проведения проверки в учреждение выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России.
"На период служебной проверки никакую другую информацию не предоставляем", - подчеркнули в пресс-службе пермского ФСИН.
По словам Осечкина, основанием для издевательств со стороны заключенных стал отказ осужденного "платить взятки и дань, …подписывать явки с повинными в том, чего не совершал".