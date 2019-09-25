Российская делегация в ОБСЕ указала на факты поддержки неонацистов в Европе

ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Поддержка неонацистских групп в ряде стран ОБСЕ вызывает тревогу, заявила атташе постпредства в Вене Анастасия Милованова в ходе совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве в среду.

"В следующем году мир будет отмечать 75-летнюю годовщину Победы над нацизмом. На этом фоне тревожно наблюдать за ростом инцидентов на почве ненависти, прежде всего антисемитизма", - сказала Милованова.

Она констатировала, что подобные проявления "подстегивает расширяющаяся поддержка неонацистских групп в ряде стран ОБСЕ".

"Так, антисемитизм вышел на новый уровень в Евросоюзе. Согласно Агентству ЕС по основным правам, стремительное усиление этой тенденции фиксируется в Великобритании, Польше, Бельгии, Франции и ФРГ. Во Франции и ФРГ число насильственных инцидентов в отношении евреев увеличилось на 84% и 37% соответственно и стало прямым следствием подъема правых движений", - отметила представитель России.

Она также считает, что в пользу этой тенденции говорит и вхождение в состав парламентов европейских стран партий националистической направленности. "Закрепление крайне правой партии "Альтернатива для Германии" в Европейском парламенте и вовсе может укоренить в сознании общественности толерантность к радикальному национализму и его проявлениям. Ксенофобию подстегивают и вошедшее в норму чествование ветеранов "Ваффен-СС" в Латвии и Эстонии", - сказала Милованова.

Она также констатировала, что власти не принимают никаких мер, чтобы положить конец антисемитской и пронацистской идеологии в ходе этих маршей националистов.

"Хотелось бы в очередной раз напомнить прибалтийским коллегам о том, что от восхваления нацизма и пропаганды его символов до реальных проявлений нетерпимости и преступлений на фоне ненависти – один шаг", - сказала представитель России.

Она отметила, что подобная ситуация складывается на Украине. "Радикальные высказывания высокопоставленных лиц, призывающих к ксенофобии и межнациональной вражде – отличительная черта киевских властей. Неудивительно, что нападения на представителей различных групп становятся обыденной практикой для националистов. От рук украинских радикалов страдают, прежде всего, русскоязычное население, цыгане и евреи", - добавила Милованова.

По ее данным, в 2018-2019 годах экстремисты осуществили более десятка нападений на цыганские лагеря. "Разумеется, ни один из виновников не был привлечен к ответственности, что вызывает возмущение и в правозащитной среде", - сказала Милованова.

Также она отметила, что на Украине ширятся и проявления антисемитизма. "Только за последний месяц было зафиксировано как минимум три инцидента, связанных с осквернением монументов жертвам Холокоста в Николаевской и Кировоградской областях", - рассказала атташе.

Кроме того, она отметила, что в копилку проявлений нетерпимости в этом году добавились и массовые нападения на верующих канонической Украинской православной церкви.