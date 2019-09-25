Грузопассажирская баржа "Камчатка" начала курсировать на севере края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен - РИА Новости. На переправе Тиличики- Корф началась эксплуатация 40-тонной баржи, построенной в Приморском крае по заказу Камчатки; это – первое из четырех новых грузопассажирских судов, которые будут работать на переправах края, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

Он отметил, что обновление флота в Камчатском крае проводится по поручению губернатора Владимира Илюхина с целью развития системы морского транспортного сообщения.

"Судов такого класса, как эта грузопассажирская баржа, на Камчатке просто не было. Проект мы фактически создавали сами, исходя из условий, которые нам диктует камчатское побережье. Такие суда нужны сегодня и на западе, и на востоке Камчатки", - процитировал собеседник агентства главу региона.

После завершения всех нормативных процедур баржа начнет курсировать регулярно, пять раз в день в Олюторском районе на севере края.

"В ближайшие дни планируем поставить судно на регулярное расписание. Навигация позволяет работать на этой барже до середины декабря, затем переход на переправе возобновится ориентировочно в конце апреля, в зависимости от погодных условий. Следующая баржа придет в Петропавловск-Камчатский ориентировочно через две недели. Скорее всего, она будет работать на западном побережье Камчатки", - сказал генеральный директор ГУП "КамчатТрансФлот" Иван Капралов, слова которого привели в пресс-службе.