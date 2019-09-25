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РИА Новости

Путин назвал задачу увеличения темпов роста инвестиций амбициозной

16:51 25.09.2019 (обновлено: 16:57 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал трудной и амбициозной задачу добиться ускорения роста инвестиций в 2020 году до 5%.
"Правительство приняло прогноз социально-экономического развития до 2024 года... в соответствии с прогнозом в 2021 году прирост ВВП должен превысить 3%", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
По его словам, чтобы решить такую задачу, нужно "добиться перелома в части инвестиций в основной капитал".
"Их прирост должен увеличиться более чем в два раза, с текущих 2 до 5% уже в следующем году. Это очень непростая, я бы сказал - амбициозная задача. Достаточно трудная к реализации", - отметил президент.
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