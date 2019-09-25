Путин назвал задачу увеличения темпов роста инвестиций амбициозной

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал трудной и амбициозной задачу добиться ускорения роста инвестиций в 2020 году до 5%.

"Правительство приняло прогноз социально-экономического развития до 2024 года... в соответствии с прогнозом в 2021 году прирост ВВП должен превысить 3%", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, чтобы решить такую задачу, нужно "добиться перелома в части инвестиций в основной капитал".