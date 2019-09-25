Захарова прокомментировала отсутствие США на встрече по СВПД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США, вопреки обещаниям, так и не предложили новое соглашение взамен Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, но зато довели напряжение в регионе до предела, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нью-Йорк. Штаб-Квартира ООН. День второй. Министерская встреча по многострадальному Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Минус США, которые при нынешнем президенте вышли из договоренности. Трамп пару лет назад назвал план плохой сделкой. "Хорошую" Вашингтон не предложил. Зато напряжение в регионе американские дипломаты сумели довести до предельной отметки. И сейчас Россия, ЕС, Германия, Франция, Китай, Британия решают, как быть и что делать", - написала Захарова в Facebook

Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китая (Ван И), Ирана (Мохаммад Джавад Зариф), Франции (Жан-Ив Ле Дриан), Германии (Хайко Маас) и глава европейской дипломатии Федерика Могерини перед началом встречи в ООН воздержались от заявлений.

"Шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран 14 июля 2015 года объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением".