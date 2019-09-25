Противопожарная служба Чувашии получила 17 новых автомобилей

ЧЕБОКСАРЫ, 25 сен – РИА Новости. Для противопожарной службы Чувашии закупили 17 новых автомобилей, сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамин Петров на заседании кабмина.

"В 2018 году на техническое переоснащение и модернизацию оборудования для Чувашской республиканской противопожарной службы были выделены более 100 миллионов рублей В текущем году на приобретение необходимой техники и оборудования планируется направить более 36,1 миллиона рублей", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Он отметил, что из бюджета Чувашии на 2020-2022 годы на техническое оснащение и перевооружение подведомственных учреждений пожарных и спасателей планируется выделить более 567 миллионов рублей.

"За последние пять лет в Чувашской Республике число пожаров снизилось с 1035 пожаров в 2014 году до 929 – в 2018 году. Количество несчастных случаев на воде снизилось в 2,2 раза", - уточнил Петров.