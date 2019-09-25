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РИА Новости
Чувашская республика

Противопожарная служба Чувашии получила 17 новых автомобилей

16:09 25.09.2019
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ЧЕБОКСАРЫ, 25 сен – РИА Новости. Для противопожарной службы Чувашии закупили 17 новых автомобилей, сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамин Петров на заседании кабмина.
"В 2018 году на техническое переоснащение и модернизацию оборудования для Чувашской республиканской противопожарной службы были выделены более 100 миллионов рублей В текущем году на приобретение необходимой техники и оборудования планируется направить более 36,1 миллиона рублей", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы Чувашии.
Он отметил, что из бюджета Чувашии на 2020-2022 годы на техническое оснащение и перевооружение подведомственных учреждений пожарных и спасателей планируется выделить более 567 миллионов рублей.
"За последние пять лет в Чувашской Республике число пожаров снизилось с 1035 пожаров в 2014 году до 929 – в 2018 году. Количество несчастных случаев на воде снизилось в 2,2 раза", - уточнил Петров.
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Он добавил, что в республике действует система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. На ее создание в 2016-2018 годах были выделены 97,3 миллиона рублей из федерального и республиканского бюджетов.-
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