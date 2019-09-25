БДИПЧ ОБСЕ направит в Белоруссию миссию наблюдателей за выборами

МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ (ОБСЕ) готовится направить в Белоруссию миссию наблюдателей за парламентскими выборами, открыло набор кандидатов в ее состав, сообщается на сайте организации.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. В августе в Белоруссии работала миссия по оценке потребностей от БДИПЧ ОБСЕ, по итогам своей работы она рекомендовала организации направить в Белоруссию 30 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей.

"После официального приглашения наблюдать за предстоящими парламентскими выборами, которые запланированы на 17 ноября 2019 года, а также на основе выводов оценочной миссии, проходившей (в Белоруссии - ред.) 26-20 августа, в соответствии со своим мандатом БДИПЧ готовится развернуть миссию по наблюдению за выборами", - говорится в сообщении.