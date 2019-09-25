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РИА Новости

БДИПЧ ОБСЕ направит в Белоруссию миссию наблюдателей за выборами

16:01 25.09.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Парламентские выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ (ОБСЕ) готовится направить в Белоруссию миссию наблюдателей за парламентскими выборами, открыло набор кандидатов в ее состав, сообщается на сайте организации.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. В августе в Белоруссии работала миссия по оценке потребностей от БДИПЧ ОБСЕ, по итогам своей работы она рекомендовала организации направить в Белоруссию 30 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей.
"После официального приглашения наблюдать за предстоящими парламентскими выборами, которые запланированы на 17 ноября 2019 года, а также на основе выводов оценочной миссии, проходившей (в Белоруссии - ред.) 26-20 августа, в соответствии со своим мандатом БДИПЧ готовится развернуть миссию по наблюдению за выборами", - говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что в этой связи БДИПЧ ведет набор на ряд экспертных должностей в составе миссии, в частности, на пост главы миссии и заместителя, координатора долгосрочных наблюдателей. Кандидаты должны быть из стран-членов ОБСЕ, за исключением Белоруссии. Также в странах-членах организации формируется состав наблюдателей - 30 долгосрочных и 400 долгосрочных.
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