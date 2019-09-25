Эксперты Северного форума обсудят в Якутии итоги программы RJE3

ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Эксперты Северного форума обсудят в Якутии предварительные итоги российско-японской образовательной программы "EastRussia-JapanExpertEducationProgram" (RJE3), сообщил РИА Новости заведующий кафедрой североведения Северо-Восточного федерального университета Михаил Присяжный.

По его словам, программа по подготовке экспертов, способных стать лидерами в области образования, культуры, экологии и устойчивого развития регионов Сибири и Дальнего Востока, была основана в 2014 году в рамках межгосударственной программы поддержки научно-образовательных проектов между университетами Японии и России.

"В ходе семинара "Холодные земли" состоится дискуссия о предварительных итогах российско-японской образовательной программа RJE3. Подведем итоги работы программы с 2014 по 2019 годы, наметим пути развития. Ожидается, что выступят выпускники данной образовательной программы", - сказал Присяжный.

RJE3 работает по направлениям: биология; экология и природопользование; региональная экономика; строительство и архитектура в регионах с холодным климатом; сохранение культурного многообразия на Дальнем Востоке и Заполярья.

"С российской стороны в проекте участвуют представители пять ключевых университетов: Северо-Восточный федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, Иркутский государственный университет и Сахалинский государственный университет", - отметил спикер семинара.