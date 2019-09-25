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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Эксперты Северного форума обсудят в Якутии итоги программы RJE3

15:54 25.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Эксперты Северного форума обсудят в Якутии предварительные итоги российско-японской образовательной программы "EastRussia-JapanExpertEducationProgram" (RJE3), сообщил РИА Новости заведующий кафедрой североведения Северо-Восточного федерального университета Михаил Присяжный.
По его словам, программа по подготовке экспертов, способных стать лидерами в области образования, культуры, экологии и устойчивого развития регионов Сибири и Дальнего Востока, была основана в 2014 году в рамках межгосударственной программы поддержки научно-образовательных проектов между университетами Японии и России.
"В ходе семинара "Холодные земли" состоится дискуссия о предварительных итогах российско-японской образовательной программа RJE3. Подведем итоги работы программы с 2014 по 2019 годы, наметим пути развития. Ожидается, что выступят выпускники данной образовательной программы", - сказал Присяжный.
RJE3 работает по направлениям: биология; экология и природопользование; региональная экономика; строительство и архитектура в регионах с холодным климатом; сохранение культурного многообразия на Дальнем Востоке и Заполярья.
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"С российской стороны в проекте участвуют представители пять ключевых университетов: Северо-Восточный федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, Иркутский государственный университет и Сахалинский государственный университет", - отметил спикер семинара.
Северный форум проходит в Якутске с 24 по 28 сентября, участвуют представители восьми приполярных государств (России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании) и стран Северо-Восточной Азии (КНР, Южной Кореи и Японии), а также делегации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Камчатского и Хабаровского краев.
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Республика Саха (Якутия)Северо-Восточный федеральный университетЯпонияРоссияЯкутияВ мире
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