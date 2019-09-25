Пушков рассказал, зачем в США начали процедуру импичмента Трампа

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа начали в целях предвыборной борьбы, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, оппонентам выгодно подорвать предвыборные позиции действующего главы государства.

"Импичмента Трампу не будет. Основания хлипкие. И даже если демократы проведут решение через нижнюю палату, в сенате у республиканцев большинство — заблокируют", — написал он в Twitter

Накануне один из лидеров Демократической партии и председатель палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента. Формальным поводом послужил разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров глава Белого дома якобы потребовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена.