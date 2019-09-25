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РИА Новости

Пушков рассказал, зачем в США начали процедуру импичмента Трампа

15:56 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа начали в целях предвыборной борьбы, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, оппонентам выгодно подорвать предвыборные позиции действующего главы государства.
"Импичмента Трампу не будет. Основания хлипкие. И даже если демократы проведут решение через нижнюю палату, в сенате у республиканцев большинство — заблокируют", — написал он в Twitter.
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Накануне один из лидеров Демократической партии и председатель палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента. Формальным поводом послужил разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров глава Белого дома якобы потребовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
Шести комитетам палаты приступить к расследованию действий главы государства. Им предстоит выяснить, не совершил ли президент "тяжкие преступления и проступки". Затем юридический комитет палаты представителей составит предварительное заключение, а также утвердит подпункты импичмент
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Дональд ТрампАлексей ПушковВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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