"Порошенковские времена стерты". Попов рассказал о вопросе Зеленскому

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журналист Евгений Попов в эфире программы "60 минут" назвал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским "информационной бомбой".
В прямом включении из Нью-Йорка, где проходит Генассамблея ООН, журналист заявил, что "украинская власть, наверное, вышла из пятилетней комы" и что "порошенковские времена стерты".
Попов рассказал, как подошел к Зеленскому и задал вопрос. По его словам, возникла секундная пауза, во время которой президент Украины, вероятно, думал, что делать.
"Поступить, как Порошенко, или как нормальный человек? И выбрал правильный вариант", — отметил он.
Журналист напомнил, что раньше члены украинской делегации игнорировали представителей российских СМИ, теперь же они смогли взять интервью, хоть и на ходу.
Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос российских журналистов о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора. Президент Украины заявил, что на него едва ли кто может давить, только его шестилетний сын.
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