"Порошенковские времена стерты". Попов рассказал о вопросе Зеленскому

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журналист Евгений Попов в эфире программы " Журналист Евгений Попов в эфире программы " 60 минут " назвал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским "информационной бомбой".

В прямом включении из Нью-Йорка, где проходит Генассамблея ООН, журналист заявил, что "украинская власть, наверное, вышла из пятилетней комы" и что "порошенковские времена стерты".

Попов рассказал, как подошел к Зеленскому и задал вопрос. По его словам, возникла секундная пауза, во время которой президент Украины, вероятно, думал, что делать.

"Поступить, как Порошенко, или как нормальный человек? И выбрал правильный вариант", — отметил он.

Журналист напомнил, что раньше члены украинской делегации игнорировали представителей российских СМИ, теперь же они смогли взять интервью, хоть и на ходу.