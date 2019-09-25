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РИА Новости

"Порошенковские времена стерты". Попов рассказал о вопросе Зеленскому

15:45 25.09.2019 (обновлено: 16:35 25.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВедущий программы "60 минут" Евгений Попов
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журналист Евгений Попов в эфире программы "60 минут" назвал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским "информационной бомбой".
В прямом включении из Нью-Йорка, где проходит Генассамблея ООН, журналист заявил, что "украинская власть, наверное, вышла из пятилетней комы" и что "порошенковские времена стерты".
Попов рассказал, как подошел к Зеленскому и задал вопрос. По его словам, возникла секундная пауза, во время которой президент Украины, вероятно, думал, что делать.

"Поступить, как Порошенко, или как нормальный человек? И выбрал правильный вариант", — отметил он.

Журналист напомнил, что раньше члены украинской делегации игнорировали представителей российских СМИ, теперь же они смогли взять интервью, хоть и на ходу.
Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос российских журналистов о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора. Президент Украины заявил, что на него едва ли кто может давить, только его шестилетний сын.
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21 сентября, 21:38РИА Новости
Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским
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Евгений ПоповДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийМоскваНью-Йорк (город)ООНУкраинаВ мире
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