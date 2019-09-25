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РИА Новости

"Коммунисты России" просят запретить американцам доступ в российские музеи

15:38 25.09.2019 (обновлено: 16:00 25.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Библия Пискатора - настольная книга русских иконописцев" в Третьяковской галерее
Выставка Библия Пискатора - настольная книга русских иконописцев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Выставка "Библия Пискатора - настольная книга русских иконописцев" в Третьяковской галерее. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась к министерству культуры с просьбой запретить американским туристам доступ в российские музеи, театры и другие достопримечательности в связи с отказом в выдаче американских виз 10 делегатам из России на Генассамблею ООН, сообщил исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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"(Обратились) с предложением, чтобы был выпущен циркуляр министерством культуры для всех музеев, для всех театров, для всех других структур, которые входят в систему, контролируемую Минкультом... С тем чтобы работники при покупке билетов проверяли документы, и если паспорт американский, просто отказывали в обслуживании, (объясняли), что в силу агрессивной визовой политики вашего государства мы не можем вам продать билет и дать возможность посещать наши музеи", - сказал РИА Новости Малинкович.
По его словам, это нормальная практика, потому что речь идет о невыдаче США виз официальным представителям России. "Мы считаем, что такой жесткий должен быть ответ. Туристы их въезжают, они у нас беспрепятственно в двух городах в основном находятся, и совершенно непонятно, почему они могут вольготно пользоваться очень либеральной визовой практикой России", - пояснил исполнительный секретарь ЦК партии.
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"Должен сразу подчеркнуть, что речь не идет даже о зеркальных мерах. Мы не предлагаем не давать американцам массово визы на въезд, потому что все-таки надо рассматривать каждого человека индивидуально. ... Расчет простой: чтобы они оказали давление на свое правительство. Конечно, они в массовом порядке будут обращаться к своей администрации и требовать вот здесь нормализовать, чтобы они могли посещать что хотят", - добавил Малинкович.
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ТуризмтуристыНовости - Туризм74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииЛеонид СлуцкийМария ЗахароваМИД РФГосдума РФКонстантин КосачевМоскваООНРоссияСШАОбщество
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