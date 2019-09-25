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РИА Новости
Культура

Уилл Смит сыграет наркобарона в фильме о Ники Барнсе

19:57 25.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУилл Смит
Уилл Смит
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Уилл Смит сыграет наркобарона и криминального авторитета из Нью-Йорка Ники Барнса в фильме Netflix The Council ("Совет"), сообщает Variety.
Триллер расскажет о преступном синдикате, состоящем из семи афроамериканцев во главе с Барнсом, которые практически "правили" Гарлемом в 1970-х и начале 1980-х годов, торгуя наркотиками.
Прообраз героя Смита также сотрудничал с итало-американской мафией до ареста в 1978 году. Его приговорили к пожизненному заключению.
В тюрьме Барнс стал федеральным информатором и попал под программу защиты свидетелей. Правда, об этом стало известно только после его смерти в 2012 году.
Продюсером и сценаристом проекта выступил Питер Ландесман, который уже работал с Уиллом Смитом в фильме "Защитник" (2015 год).
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