Уилл Смит сыграет наркобарона в фильме о Ники Барнсе

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Уилл Смит сыграет наркобарона и криминального авторитета из Нью-Йорка Ники Барнса в фильме Netflix The Council ("Совет"), . Уилл Смит сыграет наркобарона и криминального авторитета из Нью-Йорка Ники Барнса в фильме Netflix The Council ("Совет"), сообщает Variety.

Триллер расскажет о преступном синдикате, состоящем из семи афроамериканцев во главе с Барнсом, которые практически "правили" Гарлемом в 1970-х и начале 1980-х годов, торгуя наркотиками.

Прообраз героя Смита также сотрудничал с итало-американской мафией до ареста в 1978 году. Его приговорили к пожизненному заключению.

В тюрьме Барнс стал федеральным информатором и попал под программу защиты свидетелей. Правда, об этом стало известно только после его смерти в 2012 году.