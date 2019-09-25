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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский рассказал о работе машины по борьбе со СМИ на Украине

15:17 25.09.2019 (обновлено: 15:30 25.09.2019)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил с докладом на пленарном заседании Совета Федерации и заявил, что оказывать давление на СМИ на Украине продолжают и после ухода Петра Порошенко с поста президента, сообщает корреспондент РИА Новости.
Доклад Вышинского назывался "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".
"На Украине есть все элементы системы или механизма давления на журналистов, СМИ и свободу слова, которые присутствовали все пять лет во время правления Порошенко", - рассказал Вышинский.
При Порошенко журналистов, по словам главреда РИА Новости Украина, буквально выживали из страны.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ
"Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдёт с Порошенко..., все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать", - сообщил журналист.
Главный метод борьбы за то, чтобы истории с необоснованным задержанием представителей СМИ не повторялись, по мнению Вышинского, - привлечение внимания.
"Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить… Тогда удастся добиться, чтобы машина по давлению на журналистов будет как минимум сломлена, как максимум - демонтирована", - считает он.
Вышинский также отметил, что по-прежнему высока вероятность, что он будет признан виновным и осужден по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет. "Преследование за убийство по украинскому уголовному кодексу начинается с 10 лет. А журналисты - от 12 до 15", - сказал он.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Совета Федерации РФ
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Седьмого сентября он вернулся в Россию.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ
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