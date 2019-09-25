Вышинский рассказал о работе машины по борьбе со СМИ на Украине

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил с докладом на пленарном заседании Совета Федерации и заявил, что оказывать давление на СМИ на Украине продолжают и после ухода Петра Порошенко с поста президента, сообщает корреспондент РИА Новости.

Доклад Вышинского назывался "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

"На Украине есть все элементы системы или механизма давления на журналистов, СМИ и свободу слова, которые присутствовали все пять лет во время правления Порошенко", - рассказал Вышинский.

При Порошенко журналистов, по словам главреда РИА Новости Украина, буквально выживали из страны.

"Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдёт с Порошенко..., все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать", - сообщил журналист.

Главный метод борьбы за то, чтобы истории с необоснованным задержанием представителей СМИ не повторялись, по мнению Вышинского, - привлечение внимания.

"Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить… Тогда удастся добиться, чтобы машина по давлению на журналистов будет как минимум сломлена, как максимум - демонтирована", - считает он.

Вышинский также отметил, что по-прежнему высока вероятность, что он будет признан виновным и осужден по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет. "Преследование за убийство по украинскому уголовному кодексу начинается с 10 лет. А журналисты - от 12 до 15", - сказал он.