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РИА Новости

Владельцы машин с иностранными номерами не смогут уйти от ответственности

14:57 25.09.2019 (обновлено: 15:00 25.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За 8 месяцев 2019 года на дорогах России зафиксировано 3,6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей-граждан иностранных государств, в результате которых погибли 360 и пострадали более 5 тысяч человек, сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. И хотя по сравнению с последним летним месяцем 2018 года число погибших в таких ДТП сократилось на 9,8%, общая ситуация с иностранцами-нарушителями ПДД вызывает тревогу не только у Госавтоинспекции.
На последнем заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Максим Акимов дал поручение МВД до 15 октября совместно с Минтрансом, Минюстом, ФТС и ФСБ, а также Ространснадзором и Российским союзом автостраховщиков подготовить план ("дорожную карту") действий по созданию системы наказания водителей-иностранцев, нарушающих ПДД и уклоняющихся от ответственности.
Как сообщил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Александр Быков за 8 месяцев текущего года в отношении иностранных граждан возбуждено 648 тысяч дел об административных правонарушениях, в том числе более 29 тысяч на основании фотоматериалов, полученных с применением средств автоматической фиксации.
Относительно небольшое количество материалов, вынесенных на основании данных системы фотовидеофиксации, в первую очередь, обусловлено неполными данными о владельцах автомашин с иностранными номерами, что препятствует привлечению их к административной ответственности.
Однако, как отметил полковник полиции Быков, в Госавтоинспекции нашли способ наказывать этих водителей за нарушения правил дорожного движения. Автоинспекторы будут останавливать машины с иностранными номерами и оформлять все ранее зафиксированные камерами фотовидеофиксации нарушения, допущенные владельцами данных транспортных средств.
При этом вся информация об иностранных автовладельцах и их транспортных средствах будет вноситься в ведомственную информационную систему, что позволит в дальнейшем привлекать их к ответственности в автоматическом режиме. Новая схема уже работает в нескольких регионах и внедряется по всей стране.
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В Госавтоинспекции также отметили, что возможность проверки и уплаты административных штрафов за нарушение ПДД, в том числе по транспортным средствам с иностранными номерами, предоставлена посетителям официального сайта Госавтоинспекции. В случае неуплаты имеющихся штрафов, в отношении правонарушителей, как дополнительная мера, будет действовать система ограничения как выезда, так и въезда в Российскую Федерацию.
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