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РИА Новости

На Алтае двое полицейских получили условные сроки за избиение мужчин

14:40 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Суд Республики Алтай приговорил двух полицейских к трем годам условно за применение насилия к двум гражданам, попросившим у них помощи, сообщается в среду на сайте Верховного суда региона.
Ранее сообщалось, что двое жителей села Инегень ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту, но до села им не хватило бензина. Они увидели на дороге машину участкового и попытались ее остановить, чтобы попросить о помощи.
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"Старший участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из личных неприязненных отношений на служебном автомобиле вывезли в безлюдное место потерпевших и избили их. Суд назначил осужденным наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Также осужденные лишены права занимать определенные должности в правоохранительных органах.
Приговор был вынесен в июле 2019 года, суд вышей инстанции, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, подтвердил приговор. Данных о поступлении кассации на сайте Верховного суда региона пока нет.
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Республика АлтайПроисшествия
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