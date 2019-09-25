На Алтае двое полицейских получили условные сроки за избиение мужчин

БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Суд Республики Алтай приговорил двух полицейских к трем годам условно за применение насилия к двум гражданам, попросившим у них помощи, сообщается в среду на сайте Верховного суда региона.

Ранее сообщалось, что двое жителей села Инегень ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту, но до села им не хватило бензина. Они увидели на дороге машину участкового и попытались ее остановить, чтобы попросить о помощи.

"Старший участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из личных неприязненных отношений на служебном автомобиле вывезли в безлюдное место потерпевших и избили их. Суд назначил осужденным наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Также осужденные лишены права занимать определенные должности в правоохранительных органах.