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РИА Новости

Глава МВД рассказал об изменениях в работе участковых

14:31 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил важность службы участковых уполномоченных полиции и рассказал об изменениях, призванных сосредоточить их усилия на предупреждении правонарушений и рассмотрении обращений граждан.
"Хочу отметить, что служба участковых уполномоченных занимает особое место в системе министерства внутренних дел. Ее сотрудники в наибольшей степени реализуют на практике принцип открытости органов внутренних дел. Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвёртое раскрытое преступление", - сказал Колокольцев в среду, открывая заседание Общественного совета при МВД РФ.
По его словам, участковые уполномоченные "вносят основной вклад в профилактику правонарушений".
Министр отметил, что только в первом полугодии текущего года благодаря работе участковых удалось почти на 9% сократить бытовые преступления.
"Зачастую по работе участковых судят о полиции в целом. К ним в первую очередь обращаются граждане, рассчитывающие получить защиту и необходимую помощь. Министерство заинтересовано в укреплении кадрового потенциала данной службы", - добавил глава МВД.
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Колокольцев также рассказал, что в июле вступил в силу ведомственный приказ, который частично освободил участковых "от избыточных функций". В работе этих подразделений снижен объём документооборота.
"Одновременно прекращается практика, когда им (участковым - ред.) поручается проведение проверок по ряду составов преступлений, в том числе экономической направленности тяжким и особо тяжким составам", - сказал Колокольцев.
По мнению министра, введение приказа позволит сосредоточить усилия участковых предупреждении правонарушений и рассмотрении обращений граждан, даст возможность больше времени проводить в жилом секторе, осуществлять административный надзор, получать значимую информацию.
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