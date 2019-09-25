Глава МВД рассказал об изменениях в работе участковых

"Хочу отметить, что служба участковых уполномоченных занимает особое место в системе министерства внутренних дел. Ее сотрудники в наибольшей степени реализуют на практике принцип открытости органов внутренних дел. Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвёртое раскрытое преступление", - сказал Колокольцев в среду, открывая заседание Общественного совета при МВД РФ.