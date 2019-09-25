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РИА Новости

ГД поддержала законопроекты о выплатах уволенным при ликвидации организации

14:28 25.09.2019 (обновлено: 14:29 25.09.2019)
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственные законопроекты, гарантирующие всем увольняемым в связи с ликвидацией организации право на выплату выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка.
Изменения, предлагаемые законопроектами, касаются организаций, расположенных в районах Крайнего Севера. Согласно постановлению КС, первая часть статьи 178 ТК РФ не соответствует Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение не дает возможности получить выплату тем уволенным при ликвидации организации работникам, которые приобрели право на нее после прекращения деятельности юридического лица.
Сотрудники в офисе
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Как поясняется, выплата выходного пособия и среднемесячного заработка увольняемому работнику гарантирована, если право на нее возникло, пока бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность. Однако к моменту возникновения такого права в единый государственный реестр юридических лиц уже могут быть внесены сведения о прекращении деятельности организации. В таком случае сотрудник лишается возможности получить положенные выплаты.
Законопроекты восполняют пробел в трудовых отношениях в части права всех увольняемых сотрудников на получение гарантии в виде выплаты выходного пособия и сохранения среднего заработка на период трудоустройства (но не более чем на два месяца).
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