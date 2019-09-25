Киноэпопею о городах-героях по союзному проекту начнут снимать в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Киноэпопею о городах-героях по совместному проекту России и Белоруссии начнут снимать в Ростове-на-Дону, сообщил в среду ответственный секретарь Парламентского Собрания союза России и Белоруссии Сергей Стрельченко.

В Ростовской области проходят мероприятия в рамках фестиваля "Молодежь – за Союзное государство", в том числе встреча губернатора области Василия Голубева с руководством союзного государства.

"Мы с Василием Юрьевичем (Голубевым) обсудили мероприятие - начало киноэпопеи о городах воинской славы. Здесь я получил полную поддержку - первый фильм будет о Ростове-на-Дону", - сказал Стрельченко. Он добавил, что продолжить съемки планируется в Белоруссии, а также в Таганроге (Ростовская область).

По словам Голубева, Ростов-на-Дону имеет историческое право на участие в проекте. "Ростов был первым городом, освобожденным в ходе Великой Отечественной воны. Это была слава первого удара. Есть и другая часть истории, когда немцы снова оказались в Ростове, они с особой жестокостью бомбили Ростов, разрушали заводы и предприятия, и конечно, много было погибших", - сказал он, уточнив, что в годы Великой Отечественной войны погибли более 830 тысяч жителей Ростовской области.