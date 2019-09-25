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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Киноэпопею о городах-героях по союзному проекту начнут снимать в Ростове

14:23 25.09.2019 (обновлено: 14:45 25.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПамятник "Не вернувшимся казакам" в Ростове-на-Дону
Памятник Не вернувшимся казакам в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Памятник "Не вернувшимся казакам" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Киноэпопею о городах-героях по совместному проекту России и Белоруссии начнут снимать в Ростове-на-Дону, сообщил в среду ответственный секретарь Парламентского Собрания союза России и Белоруссии Сергей Стрельченко.
В Ростовской области проходят мероприятия в рамках фестиваля "Молодежь – за Союзное государство", в том числе встреча губернатора области Василия Голубева с руководством союзного государства.
"Мы с Василием Юрьевичем (Голубевым) обсудили мероприятие - начало киноэпопеи о городах воинской славы. Здесь я получил полную поддержку - первый фильм будет о Ростове-на-Дону", - сказал Стрельченко. Он добавил, что продолжить съемки планируется в Белоруссии, а также в Таганроге (Ростовская область).
По словам Голубева, Ростов-на-Дону имеет историческое право на участие в проекте. "Ростов был первым городом, освобожденным в ходе Великой Отечественной воны. Это была слава первого удара. Есть и другая часть истории, когда немцы снова оказались в Ростове, они с особой жестокостью бомбили Ростов, разрушали заводы и предприятия, и конечно, много было погибших", - сказал он, уточнив, что в годы Великой Отечественной войны погибли более 830 тысяч жителей Ростовской области.
Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. Тридцатое августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВасилий ГолубевБелоруссияРостовская областьРоссияОбщество
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