В МЧС разработали требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

Еникеев подчеркнул, что речь идёт только о палатках для детских лагерей, а не вообще всех палаток.

Кроме этого, рассказал представитель МЧС, до 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, которые будут регламентировать порядок содержания временных сооружений палаточного типа.

Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток. При пожаре погиб один ребенок, позже еще трое детей скончались в больнице. Среди них был 11-летний Алексей Мартыненко. Во время эвакуации при пожаре он бросился на помощь девочкам из горящей палатки, получил тяжелые ожоги и умер в больнице. Алексей, который учился в пятом классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре, указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.