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РИА Новости

В МЧС разработали требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

14:17 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. МЧС России разработало требования пожарной безопасности для палаток, предназначенных для детских лагерей, заявил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Разработан проект национального стандарта, который предусматривает требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток", - сказал он.
Еникеев подчеркнул, что речь идёт только о палатках для детских лагерей, а не вообще всех палаток.
Кроме этого, рассказал представитель МЧС, до 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, которые будут регламентировать порядок содержания временных сооружений палаточного типа.
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Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток. При пожаре погиб один ребенок, позже еще трое детей скончались в больнице. Среди них был 11-летний Алексей Мартыненко. Во время эвакуации при пожаре он бросился на помощь девочкам из горящей палатки, получил тяжелые ожоги и умер в больнице. Алексей, который учился в пятом классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре, указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.
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