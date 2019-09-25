Кузнецова призвала наказывать за открытые канализационные люки на дорогах

"Просто вот эта ситуация, что в 21 веке мы продолжаем практически вручную закрывать канализационные люки, ну я считаю, она вообще непростительна, она недопустима, она позорна и преступна. Очень важно за эту, такую вот на первый взгляд шалость наказывать по полной строгости. И вот этого безобразия, я надеюсь, следующим летом мы не увидим", - добавила Кузнецова.