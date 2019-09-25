Кузнецова призвала наказывать за открытые канализационные люки на дорогах

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что за открытые канализационные люки на дорогах нужно наказывать по полной строгости, в ходе акции "Безопасность детства" летом 2019 года было обнаружено более 1 тысячи таких люков.
"За три месяца работы с этого лета проверены 270 012 объектов", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам реализации Всероссийской акции "Безопасность детства" летом 2019 года. Сюда вошли детские площадки, чердаки, подвалы, школы с прилегающими к ним территориям, детские лагеря, торгово-развлекательные центры, пляжи, водоёмы, заброшенные и недостроенные здания.
По словам Кузнецовой, одним из самых распространённых нарушений стал свободный доступ на объекты повышенного риска. Она также обратила внимание на то, что в ходе акции были обнаружены 1083 открытых канализационных люка.
"Просто вот эта ситуация, что в 21 веке мы продолжаем практически вручную закрывать канализационные люки, ну я считаю, она вообще непростительна, она недопустима, она позорна и преступна. Очень важно за эту, такую вот на первый взгляд шалость наказывать по полной строгости. И вот этого безобразия, я надеюсь, следующим летом мы не увидим", - добавила Кузнецова.