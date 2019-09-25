Фестиваль PRO Тебя в "Технограде" посетили более 10 тысяч москвичей

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч москвичей посетили фестиваль профориентационных возможностей "PRO Тебя", который прошел 22 сентября в "Технограде" на ВДНХ при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города, сообщает пресс-служба департамента.

Фестиваль приурочен к первому дню рождения инновационно-образовательного комплекса "Техноград".

На открытой площадке фестиваля были открыты пять "шатров возможностей". Это "Салон качества", "Бюро навыков", "Сад технологий" и "Лаборатория фантазии", где посетители рисовали картины и создали 3D фигуры при помощи ниток. На "Площадке трансформаций" собирали гигантскую инсталляцию из элементов конструктора, проверяя в действии машину Руба Голдберга. Всего на мероприятии бесплатно работали 22 мастерские, в которых побывали около двух тысяч человек.

Гостям могли также прослушать мастер-классы от звездных гуру и медийных экспертов, делившихся своими формулами успеха и профессиональными лайфхаками. Кроме того, HR-коучеры проводили анализ личностного развития с последующей его интерпретацией при помощи психометрических инструментов. Гостям предлагалось пройти онлайн тестирование, по результатам которого создавался профиль человеческой личности, и выдавались рекомендации по поведенческим особенностям и скрытым способностям.

Живой интерес у гостей вызвали HR-игры - тематические зоны для профессионального и личностного самоопределения, где тестирование проходило в виде настольной игры.

Параллельно в нескольких корпусах работала Ярмарка вакансий, где ведущие кадровые агентства представили вакансии в крупных компаниях.

Завершился фестиваль вечерним video-mapping шоу с историей о профессиональном пути и самореализации, а также концертом под открытым небом.