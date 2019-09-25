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РИА Новости

Фестиваль PRO Тебя в "Технограде" посетили более 10 тысяч москвичей

13:48 25.09.2019
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© Фото : Евгений Самарин / пресс-служба Мэра и Правительства МосквыОбразовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс Техноград на ВДНХ
© Фото : Евгений Самарин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч москвичей посетили фестиваль профориентационных возможностей "PRO Тебя", который прошел 22 сентября в "Технограде" на ВДНХ при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города, сообщает пресс-служба департамента.
Фестиваль приурочен к первому дню рождения инновационно-образовательного комплекса "Техноград".
На открытой площадке фестиваля были открыты пять "шатров возможностей". Это "Салон качества", "Бюро навыков", "Сад технологий" и "Лаборатория фантазии", где посетители рисовали картины и создали 3D фигуры при помощи ниток. На "Площадке трансформаций" собирали гигантскую инсталляцию из элементов конструктора, проверяя в действии машину Руба Голдберга. Всего на мероприятии бесплатно работали 22 мастерские, в которых побывали около двух тысяч человек.
Гостям могли также прослушать мастер-классы от звездных гуру и медийных экспертов, делившихся своими формулами успеха и профессиональными лайфхаками. Кроме того, HR-коучеры проводили анализ личностного развития с последующей его интерпретацией при помощи психометрических инструментов. Гостям предлагалось пройти онлайн тестирование, по результатам которого создавался профиль человеческой личности, и выдавались рекомендации по поведенческим особенностям и скрытым способностям.
Живой интерес у гостей вызвали HR-игры - тематические зоны для профессионального и личностного самоопределения, где тестирование проходило в виде настольной игры.
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Параллельно в нескольких корпусах работала Ярмарка вакансий, где ведущие кадровые агентства представили вакансии в крупных компаниях.
Завершился фестиваль вечерним video-mapping шоу с историей о профессиональном пути и самореализации, а также концертом под открытым небом.
"Техноград" является единственным в России инновационно-образовательным комплексом, именно поэтому мы ориентировали тематику фестиваля на профессиональное самоопределение, поиск своего карьерного пути и правильное целеполагание. Итоги фестиваля показали, что данная тема актуальна для москвичей от 18 до 60 лет. Более 10 тысяч человек посетили площадку в этот день, и получили не только массу удовольствия, но и практическую пользу", – приводится в сообщении комментарий руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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