В Москве завершился проект "Мама-предприниматель"

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Победительницей московского этапа федерального проекта "Мама-предприниматель", цель которого – помочь женщинам с детьми организовать свое дело, признана Ксения Сергеева с проектом одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Участниками московского этапа проекта стали многодетные и приемные (опекуны, попечители) мамы, а также мамы детей с особыми потребностями. Заявки на участие в конкурсе подали более 100 будущих и действующих предпринимательниц.

Участницы проекта с помощью бизнес-тренер разработали бизнес-планы своих предприятий, которые затем оценивало экспертное жюри с точки зрения экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости. Всего было представлено 20 бизнес-планов, в том числе, по созданию онлайн-школы "Осознанное отцовство", детского модельного агентства, клининговой компании, экокафе.

Победительница конкурса получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела. Также особо отмечены проекты Оюны Аюшевой (проект по производству кепок "AllRu") и Ирины Беловой (проект "ВкусноФрукты").

"Сегодня в столице активно развивается женское предпринимательство. Одна из задач правительства Москвы - развивать это направление. С 25 по 29 ноября в Москве пройдёт еще один поток проекта "Мама-предприниматель", в котором смогут принять участие все желающие. Приём заявок начнётся в октябре", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.