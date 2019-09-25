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РИА Новости

В Москве завершился проект "Мама-предприниматель"

13:46 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Победительницей московского этапа федерального проекта "Мама-предприниматель", цель которого – помочь женщинам с детьми организовать свое дело, признана Ксения Сергеева с проектом одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.
Участниками московского этапа проекта стали многодетные и приемные (опекуны, попечители) мамы, а также мамы детей с особыми потребностями. Заявки на участие в конкурсе подали более 100 будущих и действующих предпринимательниц.
Участницы проекта с помощью бизнес-тренер разработали бизнес-планы своих предприятий, которые затем оценивало экспертное жюри с точки зрения экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости. Всего было представлено 20 бизнес-планов, в том числе, по созданию онлайн-школы "Осознанное отцовство", детского модельного агентства, клининговой компании, экокафе.
Победительница конкурса получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела. Также особо отмечены проекты Оюны Аюшевой (проект по производству кепок "AllRu") и Ирины Беловой (проект "ВкусноФрукты").
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"Сегодня в столице активно развивается женское предпринимательство. Одна из задач правительства Москвы - развивать это направление. С 25 по 29 ноября в Москве пройдёт еще один поток проекта "Мама-предприниматель", в котором смогут принять участие все желающие. Приём заявок начнётся в октябре", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Проект "Мама-предприниматель" проходит ежегодно. В 2018 году он охватил более 50 регионов страны – тогда в финал федерального конкурса вышли 24 участницы, представившие бизнес-планы B2B и B2C-компаний.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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