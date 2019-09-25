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РИА Новости

На юге Восточной Сибири установилась аномально жаркая погода

13:46 25.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на город Кызыл в Республике Тыва
Вид на город Кызыл в Республике Тыва
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Среднесуточная температура на юге Восточной Сибири на 7 градусов выше нормы, сообщает Гидрометцентр.
"Теплые воздушные массы будут определять погоду на крайнем юге Восточной Сибири. (В среду) 25 сентября в Туве, в том числе в городе Кызыл, сохранится аномально жаркая погода, средняя суточная температура будет на 7° и более выше климатической нормы. (В четверг) 26 сентября пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами, возможно, с градом и усилением ветра днем до 18-23 м/с", - говорится в сообщении.
Синоптики добавляют, что в некоторых городах Сибири обновлены температурные рекорды, а в ряде населенных пунктов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края отмечены летние значения температуры +25…+29°.
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ПогодаГидрометцентрИркутская областьЗабайкальский крайТуваОбщество
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