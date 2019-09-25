На юге Восточной Сибири установилась аномально жаркая погода

"Теплые воздушные массы будут определять погоду на крайнем юге Восточной Сибири. (В среду) 25 сентября в Туве, в том числе в городе Кызыл, сохранится аномально жаркая погода, средняя суточная температура будет на 7° и более выше климатической нормы. (В четверг) 26 сентября пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами, возможно, с градом и усилением ветра днем до 18-23 м/с", - говорится в сообщении.