Воронов: Кубань устраняет проблемы, чтобы не терять миллиарды инвестиций

Краснодарский край в текущем году завершил реализацию 26 крупных инвестпроектов стоимостью выше 100 миллионов рублей каждый на общую сумму 17,2 миллиарда рублей, до конца 2019 года планируется реализовать еще около 100 соглашений, однако, чтобы не потерять потенциальных инвесторов, региону предстоит устранить ряд проблем. Об инвестиционном климате в регионе, поддержке иностранных инвесторов и о том, где пока все еще наблюдается "пробуксовка" - в интервью РИА Новости рассказал врио главы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

— Насколько активно сегодня инвесторы вкладывают свои средства в Краснодарский край? В какие сферы направляются основные инвестиции?

— Краснодарский край, как вы знаете, аграрный регион, поэтому наибольшее количество инвестпроектов сегодня реализуется в агропромышленном комплексе: порядка 40% от общего числа. Следом за этой сферой идет динамично развивающаяся строительная отрасль – здесь реализуется 18% инвестиционных соглашений. Что касается промышленности и курортно-туристической сферы – тут доля проектов составляет по 10-12% в каждой сфере.

Если говорить об общем количестве инвестиции в регион, то на сегодняшний день в рамках пописанных протоколов в крае реализуется 630 инвестпроектов общей стоимостью 1,6 триллиона рублей, в рамках которых планируется создать 75 тысяч рабочих мест.

— Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые были реализованы уже в этом году.

— В текущем году были реализованы 26 крупных инвестиционных проектов, стоимость каждого из которых оценивается свыше 100 миллионов рублей. Общая сумма составила 17,2 миллиарда рублей, было создано свыше 1 тысячи новых рабочих мест.

Как пример успешно реализованного проекта могу привести строительство торгового центра "Леруа Мерлен" в Новороссийске. Инвестор "Ромэкс-Кубань" вложил в него 1,3 миллиарда рублей, было создано 200 рабочих мест. Отмечу, что соглашение между инвестором и властями Новороссийска было подписано на Российском инвестиционном форуме в 2017 году.

Еще один крупный проект, о котором хотелось бы упомянуть, был реализован в Красноармейском районе. Здесь построена первая очередь тепличного комплекса для выращивания овощей. Инвестор "Гринхаус – про" направил 2,6 миллиарда рублей. Соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи, но в 2014 году.

— Ранее губернатор края говорил, что успешное завершение инвестпроектов зависит от слаженной работы многих структур, и давал поручение разобраться, где сейчас есть пробуксовка. Что удалось выполнить в этом направлении?

— Действительно, существует ряд проблем, с которыми сегодня в регионе сталкиваются инвесторы. Наиболее острая из них - это инфраструктурные ограничения. Так, например, отсутствие резервов свободной мощности, высокая стоимость техусловий приводят к приостановке проектов. А в ряде случаев они становятся причиной отказа от реализации, в результате чего регион теряет инвестиции.

Пример такой ситуации был в Северском районе, где компания "Томатэк" отложила реализацию инвестпроекта по строительству тепличного комплекса. Причиной стала необходимость модернизации газотранспортной системы юго-западного направления региона. Объем инвестиций составил бы 3,5 миллиарда рублей. Это значительные средства.

Мы проанализировали текущую ситуацию и увидели, что без синхронизации инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и перспективного развития отраслей экономики край может потерять более 220 миллиардов рублей, а вместе с ними и 20 тысяч новых рабочих мест.

Чтобы устранить эти "узкие" места, мы решили подойти к решению проблемы точечно. На базе департамента инвестиций и Фонда развития бизнеса Краснодарского края был создан Центр сопровождения инвестиционных проектов. Его специалисты курируют соглашения с объемом капитальных вложений до 5 миллиардов рублей. Напомню, проекты стоимостью свыше 5 миллиардов сопровождает департамент инвестиций.

Этот процесс организован по принципу проектного управления – за каждым проектом закреплен ответственный сотрудник Центра, который формирует рабочую группу из представителей региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований и других ведомств. Формируется "дорожная карта", в которой устанавливаются контрольные точки, а также ответственные лица за каждый этап.

Так, на текущий момент на сопровождении находятся более 200 инвестпроектов на общую сумму порядка 600 миллиардов рублей. За первый год работы механизм уже доказал свою эффективность на практике. Нам удалось помочь решить многие проблемные вопросы инвесторов и ускорить реализацию конкретных проектов.

Кроме того, был сформирован пул из 133 инвестпроектов, общий объем инвестиций которых составляет более 170 миллиардов рублей, реализующихся или планируемых к реализации с учетом перспективного газопотребления, и направлен в адрес "Газпром межрегионгаз Краснодар" для последующего учета потребностей при разработке техрешений по модернизации газотранспортной системы Краснодарского края.

Также для обеспечения инвестпроектов перспективными электрическими нагрузками мы направили в адрес "Кубаньэнерго" перечень из 69 соглашений с учетом сроков стартовой готовности к запуску и указанием потребности в дополнительной мощности по каждому проекту. Это необходимо для того, чтобы были проработаны технические мероприятия по новому строительству или реконструкции энергосетевых объектов. Общий объем инвестиций этих 69 проектов составляет около 45 миллиардов рублей.

— А каковы результаты развития механизмов государственно-частного (ГЧП) партнерства в регионе?

— Мы уже получили предложения инвесторов по реализации таких проектов, в частности, в соцсфере, сфере ЖКХ и транспорте. Так, в настоящее время в Краснодарском крае реализуются 42 концессионных соглашения на муниципальном уровне. По объему привлеченных внебюджетных инвестиций на реализацию соглашения у нас в лидерах Геленджик, так, например, объем инвестиций на строительство очистных сооружений в городе-курорте составит почти 7 миллиардов рублей.

Кроме того, в мае этого года власти Краснодара и компания "Инвестстрой" заключили концессионное соглашение в отношении кинотеатра "Аврора". Согласно нему инвестор проведет мероприятия по сохранению объекта культурного наследия и вложит 2,8 миллиарда собственных средств в реконструкцию.

В общей сложности на 2019 год муниципальные образования Краснодарского края заявили 62 объекта, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Вместе с тем, практическая реализация ГЧП-проектов тормозится общеизвестной проблемой, с которой сталкиваются инвесторы не только в Краснодарском крае, но и в России в целом - это заемные ресурсы.

Мы наблюдаем со стороны банков ужесточение требований к заемщикам и проведение осторожной, так называемой "выжидательной" политики. Безусловно, зачастую это связано с непростой экономической ситуацией. Однако стоимость привлечения и обслуживания кредитных ресурсов для инвесторов и бизнеса является запредельной, в результате снижается в "ноль" экономическая эффективность реализации проектов, увеличивается срок их окупаемости.

В связи с этим, чтобы увеличить инвестиционную активность, мы предлагаем разработать специальные механизмы финансирования проектов с помощью банковских кредитов под низкую ставку - не выше 3-5 %, что станет существенным вкладом в рост конкурентоспособности.

— Как обстоит дело с иностранными инвесторами?

— Краснодарский край продолжает вызывать интерес у представителей иностранного бизнеса, несмотря на геополитическую повестку. Отмечу, что в настоящее время в регионе работает порядка 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира. Чтобы оказать поддержку зарубежным инвесторам, в апреле 2018 года в Краснодарском крае был создан первый в России МФЦ для иностранных инвесторов - Welcomе-Центр. Его проект-менеджеры работают с клиентами на английском и других иностранных языках, предоставляют для зарубежных партнеров полный спектр всевозможных сервисов, необходимых для создания бизнеса или развития проекта в Краснодарском крае. Здесь есть возможность получить самые разнообразные услуги – от юридических и бухгалтерского учета до поиска англоговорящей няни для детей сотрудников. Это позволяет создавать максимально комфортные условия для работы иностранных компаний.