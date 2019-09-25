Додон готов ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Президент Республики Молдова Игорь Додон во время мероприятий посвященных празднованию 75-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с представителями крупнейших еврейских организаций в Нью-Йорке рассказал о своей инициативе о введении уголовной ответственности за пропаганду нацизма и неонацизма в республике.

"В ходе визита в Нью-Йорк провел встречу с представителями влиятельнейших еврейских организаций, таких как Американский еврейский комитет, Всемирный еврейский конгресс, Антидиффамационная лига, Бнай Брит и Национальная коалиция в поддержку евроазиатского еврейства. Сообщил представителям еврейских организаций о президентской законодательной инициативе по введению уголовной ответственности за героизацию и прославление нацизма и неонацизма в Республике Молдова", - написал Додон на своей странице в Facebook

Президент выступил за активизацию диалога с лидерами международных еврейских организаций, в том числе по вопросам сотрудничества Молдавии с США и Израилем.

"Подтвердил намерение нашей страны продвигать борьбу с антисемитизмом, культивирование памяти о Холокосте, сохранение еврейского историко-культурного наследия и так далее, что предполагает включение факультативной дисциплины по изучению истории Холокоста и создание Музея истории евреев Республики Молдова, в отношении которого правительство издало постановление в октябре 2018 года", - отметил Додон.