Калужская область представляет на турвыставке в Белоруссии свой бренд

"Это большое событие – презентация туристического продукта Калужской области на белорусском рынке. Львиная доля участников выставки – туристические организации Беларуси, так что наша миссия в Минске – создать устойчивые деловые отношения для дальнейшего развития межрегионального и международного туризма", - цитирует региональное правительство слова Калединой. По ее мнению, калужане очень любят отдыхать в Белоруссии, и региональные власти готовы делать все, чтобы белорусы всё чаще посещали калужскую землю.