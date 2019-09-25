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РИА Новости
Калужская область

Калужская область представляет на турвыставке в Белоруссии свой бренд

13:22 25.09.2019
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Восток", установленная перед музеем космонавтики в Калуге
Ракета-носитель Восток, установленная перед музеем космонавтики в Калуге
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Восток", установленная перед музеем космонавтики в Калуге. Архивное фото
КАЛУГА, 25 сен – РИА Новости. Калужская область участвует в международной выставке "Турбизнес – 2019" в Белоруссии, продвигая свой региональный бренд – космонавтику, сообщило правительство региона.
Двадцать шестая международная туристская выставка "Турбизнес - 2019" проходит с 24 по 27 сентября в Минске. В ней участвуют крупнейшие туристические фирмы Белоруссии и зарубежья. В 2018 году выставка объединила 100 организаций из 12 стран мира.
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Отмечается, что Калужская область впервые в открытом формате представила в Минске свой туристский потенциал.
"Выставочный стенд Калужской области на "Турбизнесе" целиком посвящён главному региональному бренду – космонавтике. На нём изображён космический символ области – Константин Циолковский, отражен масштаб личности учёного, рядом – главная достопримечательность региона – Государственный музей истории космонавтики", - говорится в сообщении.
Делегацию Калужской области возглавляет генеральный директор регионального Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина. Принимающая сторона подготовила для калужских коллег культурную программу – гостям предстоит познакомиться с главными достопримечательностями Белоруссии: это национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", замковый комплекс "Мир", санатории "Альфа-Радон" и "Озёрный".
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"Это большое событие – презентация туристического продукта Калужской области на белорусском рынке. Львиная доля участников выставки – туристические организации Беларуси, так что наша миссия в Минске – создать устойчивые деловые отношения для дальнейшего развития межрегионального и международного туризма", - цитирует региональное правительство слова Калединой. По ее мнению, калужане очень любят отдыхать в Белоруссии, и региональные власти готовы делать все, чтобы белорусы всё чаще посещали калужскую землю.
Сообщается, что в рамках работы выставки на национальном стенде Республики Беларусь состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Агентством по развитию туризма Калужской области и Национальным агентством по туризму.
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Калужская областьКонстантин ЦиолковскийКалужская областьЭкономика
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