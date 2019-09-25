Грызлов рассказал, чем грозит искажение истории и подмена ценностей

"Устойчивое развитие России невозможно представить без сохранения многовековых традиций российской цивилизации. Искажение истории, размывание идентичности, подмена ценностей - это реальные угрозы будущему", - сказал Грызлов на открытии Северо-Западного форума "Устойчивое развитие".

"Для мощной экономики, эффективной социальной политики, передовой науки и техники, говоря кратко - для национального успеха, - необходима прочная стабильная политическая система. Именно такую политическую систему формировала и укрепляла партия "Единая Россия" с момента своего создания, воплощая в законы и практическую работу те задачи, которые поставил президент России Владимир Путин", - отметил он.