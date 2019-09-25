Грызлов рассказал, чем грозит искажение истории и подмена ценностей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Искажение российской истории и "подмена ценностей" создают реальные угрозы будущему страны, устойчивое развитие которой должно сопровождаться сохранением многовековых традиций, считает председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
"Устойчивое развитие России невозможно представить без сохранения многовековых традиций российской цивилизации. Искажение истории, размывание идентичности, подмена ценностей - это реальные угрозы будущему", - сказал Грызлов на открытии Северо-Западного форума "Устойчивое развитие".
Одним из главных условий перехода к устойчивому развитию Грызлов назвал политическую устойчивость.
"Для мощной экономики, эффективной социальной политики, передовой науки и техники, говоря кратко - для национального успеха, - необходима прочная стабильная политическая система. Именно такую политическую систему формировала и укрепляла партия "Единая Россия" с момента своего создания, воплощая в законы и практическую работу те задачи, которые поставил президент России Владимир Путин", - отметил он.
По оценке Грызлова, благодаря поддержке избирателей на выборах всех уровней "Единая Россия" стала "главным субъектом общественно-политической жизни".