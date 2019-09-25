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РИА Новости
Школа волонтера

Около 500 "серебряных" волонтеров посетят форум добровольцев в Москве

13:22 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовОколо 500 "серебряных" волонтеров посетят форум добровольцев в Москве
Около 500 серебряных волонтеров посетят форум добровольцев в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всероссийский форум "серебряных" волонтеров в Москве соберет на своей площадке порядка 500 добровольцев старше 55 лет из 85 регионов страны, сообщила журналистам представитель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.
Участниками форума станут добровольцы в возрасте от 55 лет и старше - это руководители и представители добровольческих и ресурсных центров, которые реализуют проекты в сфере развития "серебряного" волонтерства. Организаторами выступают комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы, ресурсный центр "Мосволонтер", Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров.
"Этот форум проходит в стране четвертый раз, до этого он проходил в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Уфе и вот наконец-то он пройдет в нашей столице. С 1 по 4 октября к нам приедут порядка 500 волонтеров, для них будут организованы мастер-классы и различные мероприятия. Будет большая делегация Москвы - 89 человек. Каждый участник будет разрабатывать свою траекторию проекта, с которым он приехал", - рассказала Драгунова на пресс-конференции.
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3 сентября, 11:02Школа волонтера
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По словам организаторов, традиционно участники форума будут делиться опытом в реализации лучших практик данного направления. Участников ждет насыщенная программа, волонтеры смогут принять участие во встрече, которая продемонстрирует существующие пути реализации "серебряного" добровольчества и его дальнейшего развития.
Программа форума будет разделена на три блока. Запланирована специальная образовательная программа по общему направлению "Моя территория развития", в рамках которой состоятся различные мастер-классы и тренинги по креативному и дизайн-мышлению, коммуникации, мотивации, основам здорового образа жизни и развитию социального волонтерства. Помимо этого, участников ждут творческие встречи, занятия йогой, танцами и арт-терапия.
Как добавил руководитель ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский, на форуме состоится защита проектов всероссийского гранатового конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой".
"Основной посыл заключается в том, что люди подают на этот конкурс свои социальные проекты. Это могут быть как индивидуальные проекты, так и командные. Меры поддержки конкурса разные, там не только материальное поощрение. У нас существует программа, которая позволяет пройти стажировку в другой стране или регионе, где реализуется добровольчество, и обменяться опытом. Это тоже такой импульс", - отметил он.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииМосволонтерВолонтерыРоспатриотцентрМосква
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