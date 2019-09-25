Около 500 "серебряных" волонтеров посетят форум добровольцев в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всероссийский форум "серебряных" волонтеров в Москве соберет на своей площадке порядка 500 добровольцев старше 55 лет из 85 регионов страны, сообщила журналистам представитель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Участниками форума станут добровольцы в возрасте от 55 лет и старше - это руководители и представители добровольческих и ресурсных центров, которые реализуют проекты в сфере развития "серебряного" волонтерства. Организаторами выступают комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы, ресурсный центр "Мосволонтер", Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров.

"Этот форум проходит в стране четвертый раз, до этого он проходил в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Уфе и вот наконец-то он пройдет в нашей столице. С 1 по 4 октября к нам приедут порядка 500 волонтеров, для них будут организованы мастер-классы и различные мероприятия. Будет большая делегация Москвы - 89 человек. Каждый участник будет разрабатывать свою траекторию проекта, с которым он приехал", - рассказала Драгунова на пресс-конференции.

По словам организаторов, традиционно участники форума будут делиться опытом в реализации лучших практик данного направления. Участников ждет насыщенная программа, волонтеры смогут принять участие во встрече, которая продемонстрирует существующие пути реализации "серебряного" добровольчества и его дальнейшего развития.

Программа форума будет разделена на три блока. Запланирована специальная образовательная программа по общему направлению "Моя территория развития", в рамках которой состоятся различные мастер-классы и тренинги по креативному и дизайн-мышлению, коммуникации, мотивации, основам здорового образа жизни и развитию социального волонтерства. Помимо этого, участников ждут творческие встречи, занятия йогой, танцами и арт-терапия.

Как добавил руководитель ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский, на форуме состоится защита проектов всероссийского гранатового конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой".