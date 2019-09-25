Суд арестовал еще одну жительницу Кирова за сбыт контрафактных лекарств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Вторая фигурантка дела о сбыте незарегистрированных лекарственных препаратов под видом косметологических средств арестована в Кирове, сообщает СУСК РФ по Кировской области.

По данным ведомства, группа кировчанок 12 сентября продала партию незарегистрированных препаратов, представляемых как косметологические средства, на общую сумму более 117 тысяч рублей. По версии следствия, препараты могли поставляться в различные косметологические салоны. 23 сентября в отношении одной из девушек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Двадцать четвертого сентября в рамках расследования уголовного дела была задержана вторая подозреваемая. 25 сентября в отношении нее судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.