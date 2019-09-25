Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T13:06Z
https://ria.ru/20190925/1559105705.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149513/23/1495132312_0:290:2757:1841_1036x0_80_0_0_7ee608383274324228d6573d20803d25.jpg
РИА Новости

Суд арестовал еще одну жительницу Кирова за сбыт контрафактных лекарств

13:06 25.09.2019
102
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Вторая фигурантка дела о сбыте незарегистрированных лекарственных препаратов под видом косметологических средств арестована в Кирове, сообщает СУСК РФ по Кировской области.
По данным ведомства, группа кировчанок 12 сентября продала партию незарегистрированных препаратов, представляемых как косметологические средства, на общую сумму более 117 тысяч рублей. По версии следствия, препараты могли поставляться в различные косметологические салоны. 23 сентября в отношении одной из девушек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
23 сентября, 17:54РИА Новости
Суд арестовал жительницу Кирова за сбыт контрафактных лекарств
"Двадцать четвертого сентября в рамках расследования уголовного дела была задержана вторая подозреваемая. 25 сентября в отношении нее судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая все обстоятельства произошедшего, а также потерпевших.
400001
Обсудить 0
Кировская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
В Перми начали проверку возможного насилия над заключенным в колонии
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон выступит перед парламентом в среду
Зал судебных заседаний
Уроженец Коми признался в убийстве пяти человек в 1998 году в Подмосковье
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Москве загорелся ледовый дворец
Лента
новостей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала наказывать за открытые канализационные люки на дорогах
Еж
Полиция выяснит, кто убивает ежей в лесопарковой зоне в Уфе
Порт Тромсё
Жителей Тромсе, где горит российский траулер, предупредили о задымлении
Автомобиль скорой помощи
Минздрав не нашел нарушений в начислении зарплаты врачам скорой на Урале
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Алтае двое полицейских получили условные сроки за избиение мужчин
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Барнаула заподозрили в жестоком убийстве пятилетнего сына
Автомобили скорой помощи
Ребенок и взрослый погибли при ДТП в Иркутской области
Здание правительства Украины в Киеве
Кабмин Украины уволил руководителей ряда госструктур
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
Лента новостейМолния