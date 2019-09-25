Эксперты оценили влияние темы импичмента Трампу на курс рубля

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Тема импичмента президента США Дональда Трампа краткосрочно повысила напряжение на рынках и локально надавила на рубль, долгосрочного негативного эффекта ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

Основные фондовые индексы США на торгах вторника снизились на 0,5-1,5%, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) понизились на 0,4-1,4%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai - на 1%. Европейские рынки в начале торгов среды снижались на 0,6-1,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.21 мск повышался на 30 копеек - до 64,29 рубля, курс евро - на 25 копеек, до 70,73 рубля, следует из данных Московской биржи. На форексе евро снижается на 0,2%, до 1,10 доллара.

Более напряженная политическая обстановка в США может стать дополнительным среднесрочным фактором риска для рубля, полагает Григорий Жирнов из Нордеа банка. "Особенно, если демократы в рамках импичмента решат вернуться к более активному обсуждению предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года", - добавил он.

Впрочем, пока риски импичмента Трампа остаются невысокими, а волатильность, вызванная ими на рынках, в том числе и рубля, вполне укладывается в обычные рамки, полагает Егор Сусин из Газпромбанка. "Это, скорее, формальная процедура, проходящая в рамках предвыборной гонки и перспектив у сторонников импичмента почти нет. Это больше политическая история, чем рыночная, поэтому сильное влияние на курсы доллара и рубля она вряд ли окажет", - добавил он.

Импичмент Трампа, к которому призвали демократы, маловероятен, предыдущие попытки отстранить от власти нынешнего американского лидера также ничем не увенчались, рассуждают аналитики компании ITI Capital. "Новость из Вашингтона – хороший повод докупить рисковые активы после их текущего коррекционного снижения", - считают они.