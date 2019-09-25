Мусульмане Татарстана помогли восстановить школу в Сирии

Председатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.

ДАМАСК, 25 сен - РИА Новости, Антон Скрипунов. Мусульмане Татарстана внесли свой вклад в восстановление школы на 1,2 тысячи учеников в районе Дамаска Барза, которая была сильно разрушена из-за обстрелов боевиков, сообщил РИА Новости муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин.

В понедельник российские христианские и мусульманские деятели открыли в Дамаске школу, восстановленную на пожертвования верующих. Средства на восстановление школы собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, которая была учреждена в 2017 году Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. В нее входят представители основных христианских и мусульманских конфессий России.

"Какую-то часть средств собрало духовное управление, какую-то районы, например, Нижнекамский", - сказал муфтий Самигуллин.

По его словам, мусульмане Татарстана тесно сотрудничают с сирийскими учеными, которые, в частности, преподают в Булгарской исламской академии.

"Я считаю, что мы прежде всего помогаем себе. Это же богоугодное дело. Это очень прекрасный проект и мы ждем следующих", - заключил муфтий.

Церемония открытия школы в районе Барза началась с минуты молчания в память о всех погибших в годы войны в Сирии. В мероприятии участвовали представители сирийских властей и местного мусульманского и христианского духовенства, посол РФ в Сирии Александр Ефимов, члены делегации межрелигиозной рабочей группы, которые приехали из России: представители Русской православной церкви, Римско-католической церкви, христиан-евангелистов, адвентистов, мусульман различных регионов страны, администрации президента РФ, а также члены Императорского православного палестинского общества.

Решение о восстановлении школы члены Межрелигиозной группы приняли в марте этого года, когда в очередной раз посещали Дамаск, доставив 15 тонн гуманитарной помощи.