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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане Татарстана помогли восстановить школу в Сирии

12:28 25.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПредседатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
Председатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДАМАСК, 25 сен - РИА Новости, Антон Скрипунов. Мусульмане Татарстана внесли свой вклад в восстановление школы на 1,2 тысячи учеников в районе Дамаска Барза, которая была сильно разрушена из-за обстрелов боевиков, сообщил РИА Новости муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин.
В понедельник российские христианские и мусульманские деятели открыли в Дамаске школу, восстановленную на пожертвования верующих. Средства на восстановление школы собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, которая была учреждена в 2017 году Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. В нее входят представители основных христианских и мусульманских конфессий России.
"Какую-то часть средств собрало духовное управление, какую-то районы, например, Нижнекамский", - сказал муфтий Самигуллин.
По его словам, мусульмане Татарстана тесно сотрудничают с сирийскими учеными, которые, в частности, преподают в Булгарской исламской академии.
"Я считаю, что мы прежде всего помогаем себе. Это же богоугодное дело. Это очень прекрасный проект и мы ждем следующих", - заключил муфтий.
Церемония открытия школы в районе Барза началась с минуты молчания в память о всех погибших в годы войны в Сирии. В мероприятии участвовали представители сирийских властей и местного мусульманского и христианского духовенства, посол РФ в Сирии Александр Ефимов, члены делегации межрелигиозной рабочей группы, которые приехали из России: представители Русской православной церкви, Римско-католической церкви, христиан-евангелистов, адвентистов, мусульман различных регионов страны, администрации президента РФ, а также члены Императорского православного палестинского общества.
Решение о восстановлении школы члены Межрелигиозной группы приняли в марте этого года, когда в очередной раз посещали Дамаск, доставив 15 тонн гуманитарной помощи.
Это уже не первая акция Межрелигиозной рабочей группы в Сирии. В июне и августе 2017 года в Сирию было направлено два борта с гуманитарной помощью. В 2018 году в Сирию и Ливан членами группы было доставлено более 77 тонн продуктов высокого качества. Тогда российская делегация дважды попала под минометный обстрел в Дамаске, который велся террористами по пунктам раздачи гуманитарной помощи из России. В ноябре 2018 года рабочая группа привезла гуманитарную помощь в школу-интернат для детей погибших сирийских военнослужащих в Дамаске.
Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинТатарстанСирияРоссия
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В Дамаске открылась школа, отремонтированная на собранные в России средства
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