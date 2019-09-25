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РИА Новости

В ФАС отметили рост числа уголовных дел о нарушении конкуренции

12:23 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевЗаместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов
Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов. Архивное фото
ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 25 сен - РИА Новости. Число уголовных дел о нарушениях закона о конкуренции стало расти после утверждения межведомственной программы по борьбе с картелями, сообщил на совещании заместитель главы ФАС России Андрей Цыганов.
"В июне, наконец, специальным распоряжением правительства РФ утверждена так называемая межведомственная программа по борьбе с картелями. Предполагает совершенно новый уровень взаимодействия между правоохранительными органами, включая ФАС, по выявлению и доказательству картелей, то есть горизонтальных соглашений между хозяйствующими субъектами, и других нарушений, включая тайные сговоры между хозяйствующими субъектами и отдельными должностными лицами органов государственной власти", - сказал Цыганов.
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По его словам, подобного рода соглашения теперь будут пресекаться совместными усилиями всех правоохранительных органов, что должно существенно повысить эффективность этой работы.
"Сейчас в разработке правоохранительных органов находится уже более 40 уголовных дел, связанных с нарушением законодательства о конкуренции. Это больше, чем было год назад", - добавил замглавы ФАС.
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Цыганов добавил, что количество нарушений антимонопольного законодательства продолжает оставаться достаточно высоким, в том числе и со стороны органов государственной власти.
"Количество возбужденных дел, которые ФАС рассматривает и принимает решение, за последние 5 лет сократилось почти вдвое, но цифра остается достаточно значительной, количество жалоб по неправильно проведённым процедурам государственных закупок не снижается, она остается примерно на прежнем уровне, остаётся на прежнем уровне количество дел по нарушениям антимонопольного законодательства по 11 статье закона о конкуренции, это те самые картели и другие антиконкурентные соглашения, сейчас после принятия межведомственного плана, действий в области борьбы с картелями, это становится нашим приоритетом", - отметил он.
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ФАСАндрей ЦыгановРоссияЭкономика
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