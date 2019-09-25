В ФАС отметили рост числа уголовных дел о нарушении конкуренции

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 25 сен - РИА Новости. Число уголовных дел о нарушениях закона о конкуренции стало расти после утверждения межведомственной программы по борьбе с картелями, сообщил на совещании заместитель главы ФАС России Андрей Цыганов.

"В июне, наконец, специальным распоряжением правительства РФ утверждена так называемая межведомственная программа по борьбе с картелями. Предполагает совершенно новый уровень взаимодействия между правоохранительными органами, включая ФАС, по выявлению и доказательству картелей, то есть горизонтальных соглашений между хозяйствующими субъектами, и других нарушений, включая тайные сговоры между хозяйствующими субъектами и отдельными должностными лицами органов государственной власти", - сказал Цыганов.

По его словам, подобного рода соглашения теперь будут пресекаться совместными усилиями всех правоохранительных органов, что должно существенно повысить эффективность этой работы.

"Сейчас в разработке правоохранительных органов находится уже более 40 уголовных дел, связанных с нарушением законодательства о конкуренции. Это больше, чем было год назад", - добавил замглавы ФАС.

Цыганов добавил, что количество нарушений антимонопольного законодательства продолжает оставаться достаточно высоким, в том числе и со стороны органов государственной власти.