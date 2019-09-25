Уроки по безопасности пешеходов проходят в 85 регионах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ежегодная всероссийская акция Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Дорога в школу", посвященная безопасности пешеходов, проходит в 85 регионах России, сообщили в пресс-службе организации.

Активисты ОНФ вместе с сотрудниками ГИБДД проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи школ, а также проводят внеклассные занятия, на которых детям рассказывают о безопасности дорожного движения и правилах поведения на дороге.

"Во время занятий дети составляют свои собственные маршруты следования в школу, после чего изготавливают светоотражающие элементы – фликеры, чтобы прикрепить их к одежде или рюкзаку. Цель мастер-классов – формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге, особенно в темное время суток", – рассказали в пресс-службе.

Занятия проходят с 2015 года в учебных заведениях, рядом с которыми (в радиусе 100 м) в период с 1 января 2018 года по 30 июня 2019 года зафиксированы ДТП с наездом на пешехода.

"В прошлом году по всей России активисты ОНФ и сотрудники ГИБДД провели более 200 занятий по безопасности дорожного движения, а также мастер-классы с участием 5 тыс. школьников. Школьниками в ходе мастер-класса "Дорога в школу" было подготовлено более 12 тыс. светоотражающих фликеров <…>. В этом году запланировано более 220 мастер-классов по изготовлению светоотражающих фликеров. В акции примут участие более 6 тыс. школьников", – сообщили в пресс-службе организации.