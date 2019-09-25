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РИА Новости

Уроки по безопасности пешеходов проходят в 85 регионах

12:16 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПредупреждающая надпись "Не перебегайте дорогу" на тротуаре вблизи пешеходного перехода
Предупреждающая надпись Не перебегайте дорогу на тротуаре вблизи пешеходного перехода
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ежегодная всероссийская акция Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Дорога в школу", посвященная безопасности пешеходов, проходит в 85 регионах России, сообщили в пресс-службе организации.
Активисты ОНФ вместе с сотрудниками ГИБДД проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи школ, а также проводят внеклассные занятия, на которых детям рассказывают о безопасности дорожного движения и правилах поведения на дороге.
"Во время занятий дети составляют свои собственные маршруты следования в школу, после чего изготавливают светоотражающие элементы – фликеры, чтобы прикрепить их к одежде или рюкзаку. Цель мастер-классов – формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге, особенно в темное время суток", – рассказали в пресс-службе.
Занятия проходят с 2015 года в учебных заведениях, рядом с которыми (в радиусе 100 м) в период с 1 января 2018 года по 30 июня 2019 года зафиксированы ДТП с наездом на пешехода.
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"В прошлом году по всей России активисты ОНФ и сотрудники ГИБДД провели более 200 занятий по безопасности дорожного движения, а также мастер-классы с участием 5 тыс. школьников. Школьниками в ходе мастер-класса "Дорога в школу" было подготовлено более 12 тыс. светоотражающих фликеров <…>. В этом году запланировано более 220 мастер-классов по изготовлению светоотражающих фликеров. В акции примут участие более 6 тыс. школьников", – сообщили в пресс-службе организации.
Занятия было решено проводить в сентябре, так как дети после летних каникул забывают следить за дорожной ситуацией и часто перестают соблюдать правила дорожного движения. Акция по изготовлению фликеров станет ежегодной, ее будут проводить в осеннее и весеннее время в преддверии школьных каникул.
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ОНФГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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