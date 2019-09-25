Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии подозревают в получении взятки

"Выяснилось, что в 2017 году 44-летний руководитель, являясь на тот момент заместителем министра сельского хозяйства республики, получил взятку от одного из предпринимателей в виде строительства для него частного дома стоимостью 500 000 рублей в черте города Якутска, гарантировав тому положительные решения при заключении контрактов на поставку строительных материалов для нужд сельского хозяйства республики", - рассказали в пресс-службе.