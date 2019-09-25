Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии подозревают в получении взятки

ЯКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Бывший замминистра сельского хозяйства Якутии подозревается в получении крупной взятки в виде частного дома стоимостью полмиллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как отметили в ведомстве, сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское" был установлен факт получения взятки в крупном размере должностным лицом.
"Выяснилось, что в 2017 году 44-летний руководитель, являясь на тот момент заместителем министра сельского хозяйства республики, получил взятку от одного из предпринимателей в виде строительства для него частного дома стоимостью 500 000 рублей в черте города Якутска, гарантировав тому положительные решения при заключении контрактов на поставку строительных материалов для нужд сельского хозяйства республики", - рассказали в пресс-службе.
Собранные полицейскими материалы были направлены в территориальное подразделение СУСК.
"Следственным отделом СУСК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Получение взятки", санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в МВД.