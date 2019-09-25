Володин призвал определить источники для развития экономики регионов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Необходимо определить, за счет каких источников регионы России могли бы развивать свою экономику, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы должны продумать, за счет каких источников регионы могли бы развивать экономику. Развивая экономику регионов, мы будем развивать экономику России. Вопрос крайне важный", - заявил Володин в среду на заседании фракции "Единая Россия" с участием первого вице-премьера РФ – министра финансов Антона Силуанова. Он считает, что было бы правильно пакет инвестиционных инициатив, которые есть в регионах, каким-то образом подкрепить.

"Недавно, встречаясь с губернатором Тамбовской области, услышал, что у них пакет таких инициатив составляет более 50 миллиардов рублей. Если только регион берет на себя обязательство подвести дорогу, газ, электричество, то эти программы будут реализованы. А это значит, рабочие места, бюджет, развитие экономики совершенно другими темпами", - заметил спикер Госдумы. "Если этот вопрос мы ставим как приоритетный, то по итогам рассмотрения бюджета мы сможем выйти к избирателям и регионам и сказать, что у них есть возможность развиваться в рамках каждого субъекта", - добавил он.

Володин обратил внимание на разрыв бюджетной обеспеченности регионов, необходимость поддержки села и установления эффективного контроля за расходованием бюджетных средств. "Контроля за ними должно быть больше, они должны приходить раньше, потому что, когда мы говорим о регионах, дальше средства должны идти в муниципалитеты, об этом речь идет ", - считает он.