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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Музеи Китая по выходным будут работать допоздна

12:00 25.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Музеи по всему Китаю приняли решение работать допоздна по выходным.
В Пекине пионером в этом начинании стал Национальный музей на площади Тяньаньмэнь: он продлил часы работы по субботам с 17:00 до 21:00. Так же поступают многие музеи в Шанхае, на курортном острове Хайнань и в других регионах КНР. Более того, отдельные музеи решили ввести "ночные смены" в период пика посещаемости.
Сегодня в Китае действует 5354 музея, вход в 4743 из них – бесплатный. Для сравнения: в 1949 году, когда была образована КНР, в стране действовал лишь 21 музей.
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