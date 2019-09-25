Музеи Китая по выходным будут работать допоздна

МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Музеи по всему Китаю приняли решение работать допоздна по выходным.
В Пекине пионером в этом начинании стал Национальный музей на площади Тяньаньмэнь: он продлил часы работы по субботам с 17:00 до 21:00. Так же поступают многие музеи в Шанхае, на курортном острове Хайнань и в других регионах КНР. Более того, отдельные музеи решили ввести "ночные смены" в период пика посещаемости.
Сегодня в Китае действует 5354 музея, вход в 4743 из них – бесплатный. Для сравнения: в 1949 году, когда была образована КНР, в стране действовал лишь 21 музей.