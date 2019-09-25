Музеи Китая по выходным будут работать допоздна

В Пекине пионером в этом начинании стал Национальный музей на площади Тяньаньмэнь: он продлил часы работы по субботам с 17:00 до 21:00. Так же поступают многие музеи в Шанхае, на курортном острове Хайнань и в других регионах КНР. Более того, отдельные музеи решили ввести "ночные смены" в период пика посещаемости.