Путин отметил работу "Национального благотворительного фонда"

Президент отметил, что фонд оказывает действенную помощь ветеранам Вооружённых сил, членам их семей, военным, тем, кто нуждается в поддержке и заботе. Он проводит во многих регионах РФ востребованные социальные проекты, а также масштабные патриотические и культурные инициативы.