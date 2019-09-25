Путин отметил работу "Национального благотворительного фонда"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием "Национальный благотворительный фонд" и отметил, что его работа развивает традиции милосердия и благотворительности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что фонд оказывает действенную помощь ветеранам Вооружённых сил, членам их семей, военным, тем, кто нуждается в поддержке и заботе. Он проводит во многих регионах РФ востребованные социальные проекты, а также масштабные патриотические и культурные инициативы.
"И конечно, важно, что содержательная, плодотворная деятельность фонда служит развитию замечательных традиций милосердия и благотворительности, которыми во все времена славилась наша страна", - говорится в телеграмме.