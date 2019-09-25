Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T11:29Z
https://ria.ru/20190925/1559099424.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155886/86/1558868695_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_3c0b8f38f75ab28999913c85375fe4ab.jpg
РИА Новости

Путин отметил работу "Национального благотворительного фонда"

11:29 25.09.2019
125
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием "Национальный благотворительный фонд" и отметил, что его работа развивает традиции милосердия и благотворительности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что фонд оказывает действенную помощь ветеранам Вооружённых сил, членам их семей, военным, тем, кто нуждается в поддержке и заботе. Он проводит во многих регионах РФ востребованные социальные проекты, а также масштабные патриотические и культурные инициативы.
"И конечно, важно, что содержательная, плодотворная деятельность фонда служит развитию замечательных традиций милосердия и благотворительности, которыми во все времена славилась наша страна", - говорится в телеграмме.
Прохожие на тверской улице в Москве
4 сентября, 12:12РИА Новости
Опрос показал, сколько россиян участвуют в благотворительности
200001
Обсудить 0
Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в середине октября
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи.
Россия приветствует диалог властей Венесуэлы с оппозицией, заявил Путин
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
Россия может вложить в горнорудные проекты в Венесуэле миллиард долларов
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Путин назвал поставки продовольствия Венесуэле гуманитарным сотрудничеством
Лента
новостей
Посетитель в аптеке
Совфед разберется, почему из аптек исчезают жизненно важные лекарства
Арктическому совету исполнился 21 год
Встреча Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
В СФ заявили о поддержке ГД в стремлении принимать законы прямого действия
Девушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького
Синоптики рассказали, когда ожидать потепление в Москве
Логотип социальной сети ВКонтакте
Российские пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Встреча Лаврова и Помпео начнется с темы невыдачи виз российским делегатам
Уборка озимой пшеницы на поле
Россия планирует увеличить поставки зерна в Венесуэлу в 2,4 раза
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
Мосгорсуд признал законным повторный обыск у блогера Жукова
Дом правительства РФ
Роскомнадзор получил новые полномочия в рамках закона о защите Рунета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
Лента новостейМолния