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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Силы китайской армии вернулись с учений в Оренбургской области

11:11 25.09.2019 (обновлено: 11:25 25.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолевой лагерь армии КНР на полигоне "Донгуз во время учений "Центр-2019" в Оренбургской области
Полевой лагерь армии КНР на полигоне Донгуз во время учений Центр-2019 в Оренбургской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Международные военные учения "Центр-2019" завершились в Оренбургcкой области и участвовавшие в них командные структуры и войска Китая покинули полигон Донгуз, вернувшись в Китай воздушным и железнодорожным транспортом.
В ходе тренировок вооруженные силы Китая и России в полной мере воплощали новую высоту политического и стратегического взаимного доверия и новый уровень сотрудничества в военной сфере. Учения демонстрируют твердую волю к обеспечению безопасности и стабильности в регионе и борьбе с терроризмом, а также проверяют скоординированное командование и взаимодействие военных сил разных стран, обогащают практический опыт в реагировании на многочисленные угрозы безопасности.
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