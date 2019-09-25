Силы китайской армии вернулись с учений в Оренбургской области

. Международные военные учения "Центр-2019" завершились в Оренбургcкой области и участвовавшие в них командные структуры и войска Китая покинули полигон Донгуз, вернувшись в Китай воздушным и железнодорожным транспортом.

В ходе тренировок вооруженные силы Китая и России в полной мере воплощали новую высоту политического и стратегического взаимного доверия и новый уровень сотрудничества в военной сфере. Учения демонстрируют твердую волю к обеспечению безопасности и стабильности в регионе и борьбе с терроризмом, а также проверяют скоординированное командование и взаимодействие военных сил разных стран, обогащают практический опыт в реагировании на многочисленные угрозы безопасности.