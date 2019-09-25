На Кубани ожидают около 150 тысяч болельщиков на этапе "Формулы-1" в Сочи

КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Сочи готов принять очередной российский этап "Формулы-1", ожидается, что гонки посетят около 150 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край, Сочи готов принять очередной российский этап "Формулы-1". Это, безусловно, одно из наиболее ожидаемых событий осени для жителей Кубани и для наших гостей. В дни гонок мы ожидаем порядка 150 тысяч болельщиков. Все они наши гости, наши туристы, которые стремятся получить комфортный, насыщенный и безопасный отдых. А это уже наша задача", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что во время гонок безопасность зрителей и участников на Сочи-Автодроме обеспечат около двух тысяч представителей силовых структур. 'Меры безопасности будут усилены и в целом по всему городу. Особое внимание – аэропорту и вокзалам", - добавил глава края.

По прогнозам, во время подготовки и проведения этапа Гран-при аэропорт Сочи примет более 370 тысяч пассажиров. "Для удобства жителей курорта и туристов в дни проведения гонок от Большого Сочи в сторону Олимпийского парка в два раза вырастет количество электричек. Только в воскресенье, в день проведения главной гонки, "Ласточки" совершат 110 рейсов", - уточнил губернатор.