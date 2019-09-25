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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани ожидают около 150 тысяч болельщиков на этапе "Формулы-1" в Сочи

11:10 25.09.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Сочи готов принять очередной российский этап "Формулы-1", ожидается, что гонки посетят около 150 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край, Сочи готов принять очередной российский этап "Формулы-1". Это, безусловно, одно из наиболее ожидаемых событий осени для жителей Кубани и для наших гостей. В дни гонок мы ожидаем порядка 150 тысяч болельщиков. Все они наши гости, наши туристы, которые стремятся получить комфортный, насыщенный и безопасный отдых. А это уже наша задача", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что во время гонок безопасность зрителей и участников на Сочи-Автодроме обеспечат около двух тысяч представителей силовых структур. 'Меры безопасности будут усилены и в целом по всему городу. Особое внимание – аэропорту и вокзалам", - добавил глава края.
По прогнозам, во время подготовки и проведения этапа Гран-при аэропорт Сочи примет более 370 тысяч пассажиров. "Для удобства жителей курорта и туристов в дни проведения гонок от Большого Сочи в сторону Олимпийского парка в два раза вырастет количество электричек. Только в воскресенье, в день проведения главной гонки, "Ласточки" совершат 110 рейсов", - уточнил губернатор.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Он также отметил, что на "Формуле" будут задействованы 170 медиков, большинство из них – из Краснодарского края. Дежурить будут 23 бригады скорых и два вертолета. "Надеюсь, ни участникам, ни зрителям их услуги не потребуются, но все наши гости могут быть уверены, что в случае необходимости они получат оперативную и высококвалифицированную медпомощь", - заключил Кондратьев.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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