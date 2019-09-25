Московская консерватория посвятит концерт Шостаковичу в день его рождения

Композитор Дмитрий Шостакович во время работы

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Московской консерватории в день рождения Дмитрия Шостаковича, 25 сентября, состоится концерт-посвящение великому композитору, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГК.

В программе — произведения мастера, а также Эдварда Грига, Косаку Ямада, пианиста и композитора Василия Щербакова.

"Мы старались показать разные страницы камерного творчества композиторов, созвучных, по нашему мнению, с творчеством великого Дмитрия Шостаковича", - сказал РИА Новости Щербаков, который исполнит собственное сочинение – "Элегию" на стихи Рильке.

В концерте выступят музыканты из Хорватии, России и Японии. Впервые в страну приедет японская скрипачка Кимико Наказава, которая будет играть на уникальной скрипке "Da Vinci" — по мнению специалистов, одной из лучших скрипок Страдивари.