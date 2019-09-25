Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T10:51Z
https://ria.ru/20190925/1559097470.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/106023/72/1060237298_0:0:3007:1692_1036x0_80_0_0_a5a26d486ecf54acf4289092f206b426.jpg
РИА Новости
Культура

Московская консерватория посвятит концерт Шостаковичу в день его рождения

10:51 25.09.2019
42
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкКомпозитор Дмитрий Шостакович во время работы
Композитор Дмитрий Шостакович во время работы
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Московской консерватории в день рождения Дмитрия Шостаковича, 25 сентября, состоится концерт-посвящение великому композитору, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГК.
В программе — произведения мастера, а также Эдварда Грига, Косаку Ямада, пианиста и композитора Василия Щербакова.

"Мы старались показать разные страницы камерного творчества композиторов, созвучных, по нашему мнению, с творчеством великого Дмитрия Шостаковича", - сказал РИА Новости Щербаков, который исполнит собственное сочинение – "Элегию" на стихи Рильке.

В концерте выступят музыканты из Хорватии, России и Японии. Впервые в страну приедет японская скрипачка Кимико Наказава, которая будет играть на уникальной скрипке "Da Vinci" — по мнению специалистов, одной из лучших скрипок Страдивари.
Также в программе вечера — один из самых известных скрипачей Восточной Европы, выпускник аспирантуры Московской консерватории Горан Кончар из Хорватии, известный баритон, солист Музыкального театра Андрей Батурин, сопрано Татьяна Смирнова, а также Илья Гофман (альт) и Сергей Суворов (виолончель).
Памятник композитору П.И. Чайковскому в Москве
9 августа, 10:15РИА Недвижимость
Московская консерватория получит более 3 миллиардов рублей на реставрацию
000000
КультураМузыкаНовости культурыМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоДмитрий Шостакович
Рекомендуем
The Beatles. Аэропорт Лондона. 1964 год
К юбилею Abbey Road выйдет новый клип на песню Here Comes The Sun
РИА
Новости
Актер и режиссер Дмитрий Брусникин
Первый фестиваль-мастерская имени Брусникина пройдет в Москве в ноябре
В Севастополе прошел первый фестиваль дипломных спектаклей Молодой театр
В России открывается фестиваль студенческих и любительских театров
Кадр из фильма План побега 3
Стала известна дата выхода фильма "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне
Лента
новостей
Деми Мур и Эштон Катчер на благотворительном аукционе в Москве
Эштон Кутчер отказался комментировать откровенные мемуары Деми Мур
Алла Манилова
"Культурный норматив" опубликовали без ведома руководства Минкультуры
Уилл Смит
Уилл Смит сыграет наркобарона в фильме о Ники Барнсе
Блюзовый гитарист Би Би Кинг
Любимую гитару "Короля блюза" продали на аукционе за 280 тысяч долларов
Фрагмент картины Ленин (1986) Энди Уорхолла
Портреты Ленина работы Энди Уорхола выставят на аукцион в Лондоне
Актриса Деми Мур на 82-й церемонии вручения премии Оскар, 2010 год
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет
Кадр из фильма К звездам
Машков учит Петрова, Питт улетает от Тайлер. Лучшее кино недели
Французский режиссер Люк Бессон
Во Франции выходят мемуары Люка Бессона про детские травмы
Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
В Эрмитаж отправили уникальную открытку из Владивостока
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
Лента новостейМолния