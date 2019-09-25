Московская консерватория посвятит концерт Шостаковичу в день его рождения

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Московской консерватории в день рождения Дмитрия Шостаковича, 25 сентября, состоится концерт-посвящение великому композитору, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГК.
В программе — произведения мастера, а также Эдварда Грига, Косаку Ямада, пианиста и композитора Василия Щербакова.
"Мы старались показать разные страницы камерного творчества композиторов, созвучных, по нашему мнению, с творчеством великого Дмитрия Шостаковича", - сказал РИА Новости Щербаков, который исполнит собственное сочинение – "Элегию" на стихи Рильке.
В концерте выступят музыканты из Хорватии, России и Японии. Впервые в страну приедет японская скрипачка Кимико Наказава, которая будет играть на уникальной скрипке "Da Vinci" — по мнению специалистов, одной из лучших скрипок Страдивари.
Также в программе вечера — один из самых известных скрипачей Восточной Европы, выпускник аспирантуры Московской консерватории Горан Кончар из Хорватии, известный баритон, солист Музыкального театра Андрей Батурин, сопрано Татьяна Смирнова, а также Илья Гофман (альт) и Сергей Суворов (виолончель).